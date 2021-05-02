  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sollama yapmak isterken göle uçtu
ABD duyurdu: Savaşa hazırız
Şok eden görüntü! Mayıs ayında kar yağdı
ABD'de bir silahlı saldırı daha: Yaralılar var
Siyaset Yine milyonlar harcayıp kılıf mı uydurdu? "Şeffaflığı" unutan İmamoğlu'ndan soru işaretlerine neden olan açıklama
Siyaset

Yine milyonlar harcayıp kılıf mı uydurdu? "Şeffaflığı" unutan İmamoğlu'ndan soru işaretlerine neden olan açıklama

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiltere’de rekor fiyata satılan Kanuni Sultan Süleyman tablosunun, alıcısı tarafından İBB’ye bağışlandığını söyledi. Seçimlerden önce şeffaflık vurgusu yapan İmamoğlu’nun, tabloyu bağışlayan kişinin kim olduğunu ve müzayedede harcanan paranın miktarını açıklamaması kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 11:59:00 -
Yine milyonlar harcayıp kılıf mı uydurdu? "Şeffaflığı" unutan İmamoğlu'ndan soru işaretlerine neden olan açıklama

 yeniakit.com.tr 

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri öncesi sürekli şeffaflık vurgusu yapıp belediyenin faaliyetlerini mümkün mertebe gizleyen CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tablo işini büyüttü. Halka sormadan İstanbullunun parasını bir tabloya vererek 6,5 milyon TL’ye Fatih Sultan Mehmet tablosu satın alan İmamoğlu, şimdi de Kanuni Sultan Süleyman tablosu ile gündeme geldi.

İmamoğlu, İngiltere’deki bir müzayede de rekor fiyata satılan Kanuni Sultan Süleyman portresinin, alıcısı tarafından İBB’ye bağışlandığını söyledi.

İmamoğlu’nun, tablonun kim tarafından bağışlandığını gizlemesi dikkatlerden kaçmadı. Şeffaflık edebiyatı yaparak seçilen İmamoğlu’nun bu bilgiyi gizlemesi kafalarda soru işaretlerine neden oldu. Uzmanlar tarafından sahte olduğu belirtilen Fatih Sultan Mehmet tablosuna milyonlarca lira para harcadıktan sonra kamuoyunda büyük tepkilere neden olan İmamoğlu’nun, tabloyu yine İBB kasasından harcadığı parayla “rekor fiyata” satın alıp bağışlama süsü verilmesinden endişe ediliyor.

Bağışlayan kişinin isminin açıklanmamasının yanı sıra, tabloya verilen paranın da açıklanmaması ayrıca dikkat çekti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

SAFA KUZUGÜDEN

aman bu yalancı adama dikkat edin istanbulu kime teslim ettin ey istanbullu bak gör patates soğana sattın
  • Yanıtla
Bakan Soylu'dan suç duyurusu
Gündem

Bakan Soylu'dan suç duyurusu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ailesine ve emniyet teşkilatına hakaret ettiği gerekçesiyle Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım hakkında suç ..
Sürecin düşmanları: Gece yarısında 1 Mayıs provokasyonu!
Gündem

Sürecin düşmanları: Gece yarısında 1 Mayıs provokasyonu!

'Tam kapanma' sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı güün 1 Mayıs provokasyonuna soyunan çevreler, ülke genelinde taşkınlık çıkartt..
MSB duyurdu! Pençe-Yıldırım bölgesinde ele geçirildi
Gündem

MSB duyurdu! Pençe-Yıldırım bölgesinde ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım bölgesinde silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay