Yine milyonlar harcayıp kılıf mı uydurdu? "Şeffaflığı" unutan İmamoğlu'ndan soru işaretlerine neden olan açıklama

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31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri öncesi sürekli şeffaflık vurgusu yapıp belediyenin faaliyetlerini mümkün mertebe gizleyen CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tablo işini büyüttü. Halka sormadan İstanbullunun parasını bir tabloya vererek 6,5 milyon TL’ye Fatih Sultan Mehmet tablosu satın alan İmamoğlu, şimdi de Kanuni Sultan Süleyman tablosu ile gündeme geldi.

İmamoğlu, İngiltere’deki bir müzayede de rekor fiyata satılan Kanuni Sultan Süleyman portresinin, alıcısı tarafından İBB’ye bağışlandığını söyledi.

İmamoğlu’nun, tablonun kim tarafından bağışlandığını gizlemesi dikkatlerden kaçmadı. Şeffaflık edebiyatı yaparak seçilen İmamoğlu’nun bu bilgiyi gizlemesi kafalarda soru işaretlerine neden oldu. Uzmanlar tarafından sahte olduğu belirtilen Fatih Sultan Mehmet tablosuna milyonlarca lira para harcadıktan sonra kamuoyunda büyük tepkilere neden olan İmamoğlu’nun, tabloyu yine İBB kasasından harcadığı parayla “rekor fiyata” satın alıp bağışlama süsü verilmesinden endişe ediliyor.

Bağışlayan kişinin isminin açıklanmamasının yanı sıra, tabloya verilen paranın da açıklanmaması ayrıca dikkat çekti.