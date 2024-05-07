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Yerel Yine maganda dehşeti! Hamile kadının bebeği öldü
Yerel

Yine maganda dehşeti! Hamile kadının bebeği öldü

Yeniakit Publisher
2024-05-07 16:43:31 - 2024-05-07 16:43:30
Yine maganda dehşeti! Hamile kadının bebeği öldü

Şanlıurfa'da bir düğünde maganda kurşununun isabet ettiği hamile kadının bebeği öldü.

Magandaların yaktığı canlara bir yenisi daha eklendi. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir düğünde havaya ateş açılması sonucu kurşunun isabet ettiği kadının bebeği öldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesin bağlı kırsal Yenişehir Mahallesi Benderesi mevkisinde meydana geldi. Bir düğünde, gelin ile damadın otomobilden indiği sırada havaya silahla ateş açıldı. Bu sırada merminin isabet ettiği Zemzem Ö. (34) yaralandı.

Yakınları tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılan 3 aylık hamile Zemzem Ö.'nün bebeğini kaybettiği belirlendi. Harran Üniversitesi Hastanesine sevk edilen kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, F.K. (48) ve C.K.’yi (58) gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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