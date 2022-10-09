Yine KPSS günü yine benzer manzaralar

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Önlisans sınavına girmek isteyen adaylar yine benzer manzaralara neden oldu.

Tokat’ta KPSS Önlisans sınavına giden 2 aday saniyelerle sınavı kaçırdı. Arif Nihat Aysa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde adaylar kimlik kontrolünden geçirilerek sınava alındı. Saat 10.15'te başlayan sınava saat 10.00'dan sonra gelen adaylar salonlara alınmadı. Sınav salonunun kapısının kapatılmasından saniyeler sonra gelen bir aday ile 1 dakika sonra gelen diğer aday sınava giremedi. İki kadın aday sınavın yapıldığı okuldan üzgün olarak ayrıldı.

Şanlıurfa’da KPSS Ön Lisans sınavına 1 dakika geç kalan aday içeri alınmadı. Kapıda dakikalarca görevlilere dil döken aday çaresiz bir şekilde evine geri döndü. Saat 10.15'te başlayan sınavda salonlara “Saat 10.00'dan sonra adaylar içeri alınmayacak” uyarısına rağmen her yıl olduğu gibi bu yıl da geç kalanlar oldu. Sınava gireceği binaya 1 dakika geç kalan Bahri Aslan, görevliler tarafından içeri alınmadı. Kapıda dakikalarca direnen Aslan, polisin uyarısı sonrası okuldan çıkarak evine döndü.

Sadece 1 dakika geç kaldığı için içeri alınmadığını belirten Aslan, “1 dakika geçiyor ya bir dakika, onun için beni içeri almadılar. 09.59’da dış kapıdan girdim, iç kapıda 1 dakika geç kaldın dediler” diyerek duruma tepki gösterdi.

Sorular Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık derslerinden oluşacak. 130 dakika sürecek sınav saat 12.25'te sona erecek.

Diyarbakır’da KPSS Önlisans sınavına 1 dakika geç giden 3 öğrenci sınava alınmadı. Türkiye genelinde bu gün yapılan KPSS Önlisans oturumu Diyarbakır’da da binlerce öğrenci o heyecana ortak olurken, sınava geç kalan öğrenciler ise gözyaşlarıyla okuldan ayrıldı.

Diyarbakır Dicle Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde sınava girecek öğrenciler, sınav saatine bir saat kala aileleriyle beraber okul bahçesinde hazır bulundular. Saat 9.30’da öğrenciler salonlara almaya başlanılırken, bazı öğrenciler okulun kapanmasına saniyeler ile yetişti. Zamanın dolmasıyla okul kapıları kapanırken, sonradan gelen 3 öğrenci sınava alınmadı. Sınava giremeyen 3 öğrenci gözyaşlarıyla okuldan ayrıldı.