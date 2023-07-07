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Yaşam Yine köpek vahşeti! Kimse dur diyemiyor
Yaşam

Yine köpek vahşeti! Kimse dur diyemiyor

Yeniakit Publisher
2023-07-07 19:43:00 -
Yine köpek vahşeti! Kimse dur diyemiyor

Kocaeli'de elektrik sayacı okuma personeli, villanın bahçesindeki köpek tarafından saldırıya uğradı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde elektrik sayacı okuma personeli, bir villanın bahçesinde bulunan köpeğin saldırması neticesinde ağır yaralandı.

Olay, dün Valideköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.D.'ye, elektrik sayacı okumak için gittiği villanın bahçesinde köpek saldırdı.

Hastaneye kaldırıldı

Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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