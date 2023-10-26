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Yerel Yine kira tartışması! Ev sahibi kiracısının parmağını ısırdı
Yerel

Yine kira tartışması! Ev sahibi kiracısının parmağını ısırdı

Yeniakit Publisher
2023-10-26 23:45:00 - 2023-10-26 23:48:02
Yine kira tartışması! Ev sahibi kiracısının parmağını ısırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı kiracısının parmağını ısırarak kıran ev sahibi gözaltına alındı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi 1. Işık Sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Kiracı Selamettin K. (63) ile ev sahibi Ahmet Ö. (56) arasında zam tartışması yaşandı. Bin 800 lira kira ücretine zam yapmak isteyen ev sahibi ile kiracısı arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada ev sahibi, kiracısını darp edip parmağını ısırarak yaraladı.

Ev sahibi gözaltına alındı

Yaralanan kiracı, olay yerine sevk edilen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde ısırılma sonucu parmağında kırık ve doku zedelenmesi oluşan kiracı, tedavinin ardından ev sahibinden şikayetçi oldu. Ev sahibi Ahmet Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Bunun musebbibi tamamen hiç adil olmayan %25 kuralıdır ve bu uğurda ölen ,yaralanan,hapse düşen ne kadar insan varsa sorumlusu devlettir ve onu yönetenlerdir vesselam.
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