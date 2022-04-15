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Yerel Yine kavga yine bıçaklanma! Yer tabi ki Adana
Yerel

Yine kavga yine bıçaklanma! Yer tabi ki Adana

Adana'da iki komşu arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 07:30:00 -
Yine kavga yine bıçaklanma! Yer tabi ki Adana

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde E.U, oğluna küfrettiğini ileri sürdüğü komşusu A.İ.S. ile tartıştı.

Bu sırada E.U, A.İ.S'yi bıçakla karnından yaraladı.

Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler tarafından evinde gözaltına alınan şüpheli E.U, polis merkezine götürüldü.

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