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Dünya Yine kaşıntıları tuttu... Ermenistan'dan yeni provokasyon
Dünya

Yine kaşıntıları tuttu... Ermenistan'dan yeni provokasyon

Ermenistan askerleri, Kelbecer ve Laçın’daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı.

Yeniakit Publisher
2022-07-30 21:55:00 -
Yine kaşıntıları tuttu... Ermenistan'dan yeni provokasyon

Azerbaycan-Ermenistan sınırında Ermenistan askerlerinin Kelbecer ve Laçın illerinde bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün öğlen saatlerinde Ermenistan askerlerinin, Kelbecer ve Laçın illerinde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerini çeşitli kalibreli silahlarla yoğun ateş altına aldığı belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığı aktarıldı.

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