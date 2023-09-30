Yine içki yine cinayet gibi kaza!

Alkol yine faciayı beraberinde getirdi.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bisikletli Doğanay Güzelgün’e çarparak ölümüne neden olan Temel Ünlü'nün ifadesi ortaya çıktı.

'Bir iki bardak viski içtim'

71 gün sonra teslim olan Ünlü, olay günü alkollü olduğunu söyledi.

"Taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderilen 24 yaşındaki Ünlü'nün ifadesi şöyle:

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"Ben öncelikle olayla ilgili pişmanım, kendi isteğimle müdafim ile birlikte geldim. Ben 17 Temmuz 2023 günü saat 15.00-16.00 sıralarında kız arkadaşım Ceren K. İle buluştum. Aynı gün geceleyin 12.00 gibi Maltepe Gülsuyu adresinde Mehmet isimli arkadaşımla eve gittik. Ben bu evde bir iki bardak viski içtim. Ben olaydan önce uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmadım. Kız arkadaşımda benimle birlikte alkol almıştı. 18 Temmuz günü sabah saat 04.00 sıralarında kız arkadaşım Ceren ile birlikte çorba içmek için kız arkadaşımın ısrarı üzerine araca bindik. Aracı daha önce Deniz isimli arkadaşım evin önüne getirmişti."