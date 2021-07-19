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Siyaset Yine hedefleri Cumhurbaşkanı Erdoğan
Siyaset

Yine hedefleri Cumhurbaşkanı Erdoğan

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın açıklamalarına rağmen paylaşılan resimler ile milyonlarca Afgan göçmenin Türkiye'ye geldiğini ve herhangi bir sınır güvenliği alınmadığını iddia eden fikirsizler #zorlamaErdoğan başlığı altında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 16:30:00 -
Yine hedefleri Cumhurbaşkanı Erdoğan

 Yeniakit  Ankara 

Afganistan'dan göç dalgasının Türkiye'ye doğru geldiği yalanına sığınan solaklar sosyal medya üzerinden algı operasyonu yapmaya başladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın açıklamalarına rağmen paylaşılan resimler ile milyonlarca Afgan göçmenin Türkiye'ye geldiğini ve herhangi bir sınır güvenliği alınmadığını iddia eden fikirsizler #zorlamaErdoğan başlığı altında paylaşım yaptı.

Yapılan paylaşımlarda, "Biz gerekeni yaptık suriyelileri burda misafir ettik ülkelerini kurtardı benim askerim :) artik onların gitmesi gerekiyor ama gitmiyolar bide üstüne afganlar geliyo #ZorlamaErdoğan" , "Neden mi Mülteci sevmiyorum, İŞTE cevabı. Kendi Ülkesinde huzur bulmayan, HİÇ bir yerde huzur bulamaz! Suriyeli olsun Afgan olsun….DÖNÜN EVİNİZE #ZorlamaErdoğan" ifadeleri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldılar.

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