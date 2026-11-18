ABD’de dijital sistemlerdeki aksaklıklar sürüyor. ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA) kurum içi iletişimde kullandığı çok gizli ağı devre dışı kaldı. ABD merkezli CNN televizyonunun 5 kaynağa dayandırdığı haberde, NSA'nın kurum içi iletişim ağında kesinti yaşandığı belirtildi. Haberde, ajansın sorunun boyutunu anlamaya çalıştığı ancak şu ana kadar bir siber saldırıya ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı aktarıldı. NSA, konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

ABD’DE DAHA ÖNCEDE SİSTEMSEL ARIZLAR YAŞANDI

Dün dijital hizmetlerde yaşanan anlık kesintileri ve bağlantı sorunlarını kullanıcı bildirimleriyle takip eden Downdetector.com adlı internet sitesi, ABD’de birçok bankaya erişim sıkıntısı yaşandığını bildirmişti.Erişim sıkıntısı yaşanan bankalar arasında JPMorgan Chase, Bank of America, US Bank ve Wells Fargo bulunuyor.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), geçtiğimiz cumartesi günü hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen bir iletişim arızası nedeniyle ülke genelindeki tüm havalimanlarında kalkışların durdurmuştu. Ülke genelinde uçakların kalkışlarını 4 saatten uzun süre durmuş ve 11 Eylül 2001 saldırılarından bu yana en uzun süreli kalkış durdurulması yaşanmıştı.

ABD ULUSAL GÜVENLİK AJANSINDAN AÇIKLAMA

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA), iç iletişim ağında yaşanan sorunun planlı rutin bakım çalışmaları sırasında meydana gelen "geçici performans düşüşünden" kaynaklandığını ancak kritik görevlerin yürütülmesinde herhangi bir aksaklık yaşanmadığını açıkladı.

NSA, ABD medyasına yansıyan ve ajansın gizli iç iletişim ağında kesintiye neden olduğu belirtilen soruna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ulusal Güvenlik Ajansı, açıklamasında "NSA, planlı rutin bakım çalışmaları sırasında geçici bir performans düşüşü yaşamıştır. Bazı iç sistemler bu durumdan etkilenmiş olsa da görev açısından kritik işlevler tam olarak çalışır durumda kalmıştır." ifadelerine yer verdi. Kurumun "ulusal güvenliği koruma kabiliyetinde" herhangi bir sorun olmadığı vurgulanan açıklamada, NSA'nın altyapısının bu tür bakım çalışmaları sırasında yaşanabilecek kesintilere karşı "çok katmanlı yedeklilik" temelinde tasarlandığı kaydedildi.

Başta CNN olmak üzere ABD medyasına konuşan, konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklar, ajansın NSA Net olarak adlandırılan iç iletişim ağında sorun yaşandığını ve ağın çalışmadığını belirtirken, şu ana kadar bir siber saldırı olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığını aktarmıştı. Söz konusu kaynaklar, ajansın sorunun kapsamını anlamaya çalıştığını ve personel için kademeli giriş ve çıkış düzenlemeleri uyguladığını belirtmişti. NSA Net ağı, çalışanların gizli bilgileri kurumun iç sistemleri üzerinden iletmesine olanak tanıyor.