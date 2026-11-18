Ortadoğu'da ABD ile İran arasında tırmanan askeri gerilim, Körfez ülkelerinde yeni bir güvenlik alarmına neden oldu. İran'ın, ABD'nin Hürmüz Boğazı girişindeki Keşm Adası'na saldırı düzenlediğini açıklamasının ardından Kuveyt ve Bahreyn'den peş peşe kritik açıklamalar geldi.

KUVEYT ORDUSU İHA SALDIRILARINI DUYURDU

Kuveyt ordusu, ülkenin yeni insansız hava aracı (İHA) saldırılarına hedef olduğunu açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, hava savunma birliklerinin saldırılara karşı harekete geçtiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Hava savunma birliklerimiz düşman unsurlara müdahalede bulunmuştur. Duyulacak patlama sesleri, düşman unsurları önleme faaliyetlerinin sonucudur."

Yetkililer, vatandaşlardan resmi makamların güvenlik talimatlarına uymalarını istedi.

Saldırıların hangi noktaları hedef aldığı, nereden gerçekleştirildiği ve herhangi bir can veya mal kaybına yol açıp açmadığı konusunda ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

BAHREYN'DE HALKA SIĞINAK ÇAĞRISI

Kuveyt'teki gelişmelerin ardından Bahreyn yönetimi de güvenlik alarmına geçti.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülkede "potansiyel tehdit" bulunduğunu duyurarak vatandaşlara ve bölgede yaşayanlara güvenli alanlara sığınmaları çağrısında bulundu.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Kamu güvenliğinin korunması adına vatandaşlara ve bölge sakinlerine paniğe kapılmamaları, en yakın güvenli noktalara sığınmaları ve gelişmeleri resmi kanallar üzerinden takip etmeleri çağrısında bulunuyoruz."

Tehdidin niteliği ve kaynağı hakkında açıklama yapılmazken, yaklaşık bir saat sonra güvenlik uyarısının kaldırıldığı bildirildi.

İRAN'DAN ABD'YE KEŞM ADASI SUÇLAMASI

Körfez'de yaşanan gelişmelerden önce İran, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın girişinde bulunan Keşm Adası'nı hedef aldığını açıklamıştı.

İran'ın Hürmüzgan Valiliği Siyasi, Güvenlik ve Sosyal İşler Yardımcısı Ahmed Nefisi, Amerikan güçlerinin adaya saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Nefisi, saldırının herhangi bir hasara neden olmadığını belirtmişti.

GÖZLER HÜRMÜZ BOĞAZI VE KÖRFEZ ÜLKELERİNDE

İran'ın Keşm Adası'na yönelik saldırı açıklaması, ABD askeri varlığına ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine yönelik yeni misilleme ihtimalini gündeme taşıdı.

Kuveyt'te hava savunma sistemlerinin devreye girmesi ve Bahreyn'de halka sığınma çağrısı yapılması, bölgedeki güvenlik endişelerini artırdı.

Kuveyt'e yönelik İHA saldırılarının kaynağına ilişkin ise henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.