Yine Halk TV yine skandal! Türk milletine ağır küfür eden şahsı bakın nasıl mağdur göstermeye çalıştı

Halk TV'nin "Türk değilim" dediği için tutuklandığı algısıyla savunduğu Ali Çeven'in, aslında bölücü ve hakaret içerikli ifadeleri nedeniyle adalete hesap verdiği ortaya çıktı.

Görüntülerde Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk milletine yönelik ağır küfürler savuran şahsın, "Buradan çekilin gidin" diyerek açıkça bölücülük yaptığı ve toplumun sinir uçlarıyla oynadığı görülüyor.

Halk TV'nin bu denli skandal ifadeler kullanan birini mağdur gibi göstermeye çalışması ise kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı.

Terör propagandasına varan sözleri ve toplumu ayrıştıran diliyle Ali Çeven, provokasyonlarına devam ederken yargının bu konudaki kararlı tutumu dikkat çekiyor.