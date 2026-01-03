Yine Halk TV yine skandal! Türk milletine ağır küfür eden şahsı bakın nasıl mağdur göstermeye çalıştı

  • İSTANBUL
Göz altı morluğu neden olur, kalıcı çözüm var mı?

Milyar dolarlık dev ihracat! Tarım, gıda ve içecek ihracatı: Irak, Almanya, Amerika Türkiye’nin kapısını çaldı

Almanya’da geniş yankı uyandıran bir sosyal medya paylaşımı! Türkiye küllerinden doğdu Almanya bürokrasiye gömüldü

Doğru Nefes Egzersizi Nasıl Yapılır, Faydaları Neler?

CHP’li belediyelerden 'imtiyazlı' kebapçıya tam destek! Müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta CHP’nin gözdesi oldu

İtalyan siyasetçiden canlı yayında tokat gibi sözler: İsrail binlerce çocuğu rehin tutuyor!

Gereği yapıldı! Trafik magandalarına sıfır tolerans

Sayılar güncelleşti: Zirvede Ak Parti var! Türkiye'de parti sayısı 188'e yükseldi

Çin donanması 052D güdümlü savunma sistemini aktif etti!

664 bin 568 kişi daha AK Parti'li oldu: Milletin Partisi Türkiye’nin en büyük ailesi
Gündem

Yeniakit Publisher
Cem Kaya

Halk TV'nin "Türk değilim" dediği için tutuklandığı algısıyla savunduğu Ali Çeven'in, aslında bölücü ve hakaret içerikli ifadeleri nedeniyle adalete hesap verdiği ortaya çıktı.

Halk TV'nin "Türk değilim" dediği için tutuklandığı algısıyla savunduğu Ali Çeven'in, aslında bölücü ve hakaret içerikli ifadeleri nedeniyle adalete hesap verdiği ortaya çıktı.

Görüntülerde Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk milletine yönelik ağır küfürler savuran şahsın, "Buradan çekilin gidin" diyerek açıkça bölücülük yaptığı ve toplumun sinir uçlarıyla oynadığı görülüyor.

Halk TV'nin bu denli skandal ifadeler kullanan birini mağdur gibi göstermeye çalışması ise kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı.

Terör propagandasına varan sözleri ve toplumu ayrıştıran diliyle Ali Çeven, provokasyonlarına devam ederken yargının bu konudaki kararlı tutumu dikkat çekiyor.

 

5
Yorumlar

A g

Bu ... bilerek yapar sonrası hırsız partiye adapte olur bunların amacı bu türk değilsen defol git 

baska ülkede bunu yapabilirmi

asla yapamaz tarih boyunca hep taviz vermisiz hep merhamet göstermisiz bir yunalının sözü var osmanlı bizi 400 yıl yönetti her yıl hepimizi biraz kesseydi kimsemiz kalmazdı yunan ırkı diye ama bize yapmadılar biz onlara 20 yılda her sey yaptık
