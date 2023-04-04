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Siyaset Yine gaf yine Kılıçdaroğlu! Trabzon'da olay çıkışı...
Siyaset

Yine gaf yine Kılıçdaroğlu! Trabzon'da olay çıkışı...

Yeniakit Publisher
2023-04-04 14:49:00 -
Yine gaf yine Kılıçdaroğlu! Trabzon'da olay çıkışı...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Trabzon'da vatandaşlara birlikte seslendi. Konuşmasında kadına yönelik şiddetle mücadele vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, "Kadın başımızın üstündedir" derken sözünü ettiği bir hadisi karıştırdı.

 

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Trabzon'da vatandaşlara birlikte seslendi. Konuşmasında kadına yönelik şiddetle mücadele vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, "Kadın başımızın üstündedir" derken sözünü ettiği bir hadisi karıştırdı.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, ittifakın diğer parti liderleri ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile birlikte Türkiye'nin çeşitli bölgelerini ziyaret ederek vatandaşla buluşmaya devam ediyor. İmamoğlu'nun memleketinde yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu kadına yönelik şiddet ve kadınların ekonomik durumuna dair vurgular yaptı. Bu kapsamda verdiği mesajlardan birinde ise Kılıçdaroğlu'nun bir hadisi karıştırması dikkatlerden kaçmadı.

Kılıçdaroğlu'nun Trabzon'daki konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

Kul hakkı yiyenlere asla prim vermeyin, söz veriyorum ayrımcılığı bitireceğim. Geleceğiz, bütün dünya görecek. Hayallerimize yetişemezler. Devleti yönetenler zenginleşmek için çalışırlarsa halkın çıkarını düşünmezler.

Siyasete girdiğim gün malvarlığımı kendi internet siteme koydum, hepsi alın terim dedim. Beşli çetelerden yana değil, halktan yana, vatandaştan yana olanlara oy verin. Kul hakkı yemek çok ağır bir yemek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gelin güzel Türkiye'yi birlikte inşa edelim.

Karadenizli kadının çalışkanlığını bütün dünya biliyor. Kırsalda çalışan bütün kadınların sosyal güvenlik primini devlet ödeyecek. Orada çalışan bütün kadınlar emeklilik hakkına kavuşacak. Gençleri korumazsanız, kadına yönelik şiddete sessiz kalırsanız Bay Kemal bunu affetmez.

KILIÇDAROĞLU, O HADİSİ KARIŞTIRDI

Kadına şiddetin pazarlığı olmaz, bu konu pazarlık masasına gelemez! Kadın, başımızın üstündedir çünkü sevgili peygamberimiz 'Cennet kadının ayakları altındadır' demiştir. Biz buna inanıyoruz.

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Yorumlar

Doğruya Doğru

Bay Kemal Her Emekliye Bayramlarda 15 bin lira ödemek sende herkesin pirimlerini ödeyip emekli etmek sende herkese iş bulmak sende bir tek fakir bırakmamak sende seçim zamanları tok karnına iftarlara katılmak camilerde gözükmek sende seccadelere basmak sende sen neymişsin be abi

Gültekin

Sayın Kılıçdaroğlu, cennet kadınların " Cennet anaların ayakları altındadır" siz samimi olarak bu hadise inanmış olsaydınız, baş örtüsü yüzünden geleceğin bilgili, kültürlü anaların yetişmesine niçin Üniversite de okumalarına engel oldunuz?, baş örtüsünü engelleyen öğretim üyelerini CHP'den nasıl millet vekili yaptınız?, söylemlerinizle, eylemleriniz hiç örtüşmüyor, bu yüzden halk size güvenemiyor.
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