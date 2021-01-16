Yine enseledik! Dansözlüğe bakın dansözlüğe… Sözcü ‘kumar’da çarpıldı

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“Milli Piyango” ismiyle İslam’ın kesin olarak reddettiği kumar oyunlarının devlet eliyle oynatılması son buldu. Milli Piyango özelleştirilerek Demirören Grubu’na devredildi. Bu devrin ardından ilginç gelişmeler yaşandı. Daha önce de gayri İslami konularda kendisiyle çelişen onlarca yayına imza atan Sözcü, Milli Piyango konusunda da çark etti.

İlk kez “kumar” dedi

Milli Piyango ve Sayısal Loto gibi oyunlarına daha önce “kumar” demeyerek “Şans Oyunu” diye lanse eden Sözcü, bugün tam tersi bir manşetle okurunun karşısına çıktı. Daha önce Milli Piyango’yu kazananlar için “talihliler” diyerek bu oyunlara teşvik eden Sözcü, Milli Piyango’nun internet uygulamasını manşetine taşıyarak, “Kumar evlere girdi!” ifadesini kullandı ve ilk kez bu oyunlara ‘kumar’ dedi.

Aldığı reklam akıllara geldi

Sözcü bundan yalnızca birkaç gün önce Milli Piyango’dan reklam alarak internet sitesinde manşete taşımıştı. Milli Piyango’nun yeni uygulamasını, “Kumar evlere girdi” diyerek eleştiren Sözcü’nün bu reklamı tekrar akıllara geldi.

İşte o reklam:

Yazarları öve öve bitiremiyordu

Ayrıca Sözcü yazarları Emin Çölaşan ve Rahmi Turan’ın Milli Piyango hakkındaki yazıları da tekrar gündeme geldi. İki isim de kaleme aldıkları yazılarında Milli Piyango’yu övüyor ve herkesin haram olan bu oyunu oynadıkları günleri “mutlu günler” diye lanse ediyorlardı.

Çölaşan ve Turan’ın ilgili yazılarından kesitler:

Diyanet'i de eleştirmişti

Diyanet İşleri Başkanlığı kumarın haram olduğu yönünde bir fetva verdikten sonra Sözcü skandal bir yayına imza atarak İslami hükümlerden rahatsız olmuştu. Sözcü'nün yayınladığı bir haberde, "Diyanet işleri Başkanlığı Din işleri Yüksek Kurulu'nun 'Piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi oyunlar kumardır ve haramdır' açıklaması tepki çekti. CHP de konuyu TBMM gündemine taşıdı." ifadelerine yer verilmişti.

İşine gelene ‘şans oyunu’, işine gelene ‘kumar’

Sözcü’nün Milli Piyango’dan reklam alırken “şans oyunu” demesi, bugün ise “kumar” olarak servis etmesi dikkatlerden kaçmadı. İşine geldiği zaman istediği gibi yayın yapan Sözcü’nün her türlüsü haram olan bu oyunu farklı şekillerde nitelendirmesi, “Musluk kesilince mi eleştirmeye başladı?” sorularını akıllara getirdi.