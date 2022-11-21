Yine bir çöp transfer daha! Milyonlar boşa gidiyor...
Geçtiğimiz dönemlerde yaptığı başarısız transfer hamleleriyle kulübün borç yükünü altüst eden Beşiktaş'ta yine büyük umutlarla takıma katılan 23 yaşındaki savunmacının devre arasında kiralanması gündemde.. Lens, Douglas, Ljajic gibi isimlere oturduğu yerden para ödeyen kulübün bu politikalarını ne zaman düzelteceği ise büyük merak konusu...
Beşiktaş'ın genç savunmacısı Francisco Montero'nun, ocak ayında Fatih Karagümrük'e transfer olması bekleniyor.
Beşiktaş'ın devre arasında kiralık olarak göndermek istediği Francisco Montero'nun İstanbul'da kalmak istemesi üzerine menajeri harekete geçmişti.
Andrea Pirlo'nun çalıştırdığı Fatih Karagümrük ile temasa geçen İspanyol futbolcunun, devre arasında İstanbul ekibine gitmesi bekleniyor.
İtalyan çalıştırıcının ilk 11'de oynatmak istemesinden etkilenen 23 yaşındaki savunmacı, burada gösterdiği performansla yeniden kariyerini yükselişe geçirmek istiyor.
Sadece 4 maç oynadı
Bu sezon Beşiktaş formasıyla sadece 4 maça çıkan Montero, geldiğinden bu yana kendisinden beklenen patlamayı yapamadı.
Genç oyuncunun takımdan ayrılmasıyla birlikte savunma bölgesine başka bir transfer yapılması bekleniyor.