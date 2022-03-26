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Medya Yine alkol mü yoksa? Sosyetik Serdar Ortaç altına yaptı
Medya

Yine alkol mü yoksa? Sosyetik Serdar Ortaç altına yaptı

Sosyete yuvası Etiler'de verdiği konser sonrası kameralara yakalanan alkol ve kumar bağımlısı Serdar Ortaç'ın aşırı sıvı tüketiminden dolayı altına kaçırdığı görüldü.

Yeniakit Publisher
2022-03-26 14:38:00 - 2022-03-26 14:53:52

Serdar Ortaç dün gece seküler sosyete yuvası Etiler Sahne İstanbul’da verdiği konser sonrası kameralara takıldı. Alkol ve kumar gibi kötü alışkanlıkları ile bilinen ve defalarca pişmanlığını dile getiren Serdar Ortaç'ın konser sonrası görüntüsü dikkat çekti.

Altına kaçırdı! Yine alkol mü?

Yürümekte zorluk çektiği görülen ve yardımcılarının koluna girmesiyle yoluna devam edebilen Serdar Ortaç'ın verdiği röportaj sırasında pantolonundaki ıslaklık dikkat çekerken konuşmakta güçlük çektiği de görüldü.Habertürk’te yer alan habere göre, aşırı sıvı tüketiminden altına kaçırdığı ifade edilen Serdar Ortaç’ın yine alkol alıp almadığı ise kafalarda soru işareti olarak kaldı.

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