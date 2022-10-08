  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Yine ABD, yine polis zulmü! ABD polis şiddeti haberi ile gündemde
Dünya

Yine ABD, yine polis zulmü! ABD polis şiddeti haberi ile gündemde

ABD'nin Texas eyaletinde polis memuru, otoparktaki aracında hamburger yiyen genci, dışarı çıkması talimata uymaması üzerine silahıyla vurarak yaraladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-08 21:17:00 - 2022-10-08 21:41:02

ABD yine polis şiddeti haberi ile gündemde. ABD'de Teksas'ın San Antonio kentinde polis memuru James Brennand, 17 yaşındaki Erik Cantu'yu bir fast food restoranının otoparkında yemek yediği sırada aracındayken vurdu.

San Antonio Polis Departmanından yapılan açıklamada, göreve yeni başlayan Brennand'ın, başka bir şikayet üzerine bir fast-food restoranına gittiği, ancak çalıntı olduğunu düşündüğü araca yönelerek herhangi bir açıklama yapmaksızın arabasının içinde oturan Cantu'dan dışarı çıkmasını istediği ve söyleneni yerine getirmeyen şüpheli gence ateş açtığı belirtildi.

Polis Departmanı yetkilisi Alyssa Campos videolu açıklamasında, polisin bu davranışının doğru olmadığı, vücut kamerasındaki kayıtların incelendikten sonra kendisinin görevden atıldığı bilgisini paylaştı.

Polisin paylaştığı görüntülerde, acemi polis memurunun araçta bulunan kız arkadaşıyla birlikte kaçmaya çalışan Cantu'ya önce 6 sonra tekrar 4 el ateş ettiği görüldü.

Aracının içinde birden fazla kurşunla yaralanan gencin hastanede tedavisinin devam ettiği bildirildi.

İlginizi çekebilir → Akbank çöktü mü? Akbank sistem arızası son dakika 2022: Akbank zor durumda mı? Akbank'tan 'teknik arıza' açıklaması → TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23