0553 313 94 23

Yine 6284 yine facia

Aileleri şiddet sarmalına sokan 6284 sayılı kanunun bir korkunç yansıması da bayram günü İstanbul’da görüldü. 6284 dolayısıyla hakkında uzaklaştırma kararı olan eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı.

06 Haziran 2019 Perşembe 14:03
Yine 6284 yine facia

 Haber Merkezi 

Aile içindeki en küçük tartışmada babaların yuvadan 6 ay süreyle uzaklaştırılmasına yol açan 6284, cinnet ve şiddet vakalarına yol açmaya devam ediyor. Aile içerisindeki şiddet vakalarını tırmandıran kanun dolayısıyla bir kadın daha hem de bayram günü ölüm pençesinde. Yaşadıkları tartışma sonucunda yargı kararıyla evinden uzaklaştırılan bir kişi, öfke patlaması yaşadı.

İstanbul Bahçelievler Zafer Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesinde yürüyen Ayşegül C., hakkında uzaklaştırma bulunan eşi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Vücuduna 7 kurşun isabet eden kadın çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Evinden uzaklaştırılan ve eşine 50 metre yaklaşması yasaklanan kişinin, cinnet sonucu eşine silahlı saldırıda bulunduğu ifade edildi.

Eşlerin arasındaki problemleri silahlı saldırı düzeyine taşıyan 6284’ün bir yıkıcı örneğinin daha yaşandığı olayda, Ayşegül C’nin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Ayşegül C.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Eşlerin kapısını çalan “şiddet canavarı“ mahiyetindeki 6284 sayılı kanunun yıkıcı etkisi bir kez daha gözler önüne serildi.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 14:03
  1. İstanbul
  2. 6284 sayılı kanun
  3. Aile içerisindeki şiddet vakaları
  4. Ayşegül C.
  5. şiddet canavarı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
    1. Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 4..
    2. Rıza Çalımbay, yarın Sivasspor’a..
    3. Hollanda polisinden Türklere ırkçılık
    4. O iller için dolu uyarısı!
    5. Altınok: “HDP neyin karşılığı..
    6. Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da gaza..
    7. Başkan Kurt, Kırım Derneği’nin..
    8. Manyas’ta kırım Kongo şüphesi
    9. Yine 6284 yine facia
    10. Şile Saklıgöl’de çardağın çöktüğü..
    11. Odunpazarı Belediyesinin parkları..
    12. İsrail Başsavcısından Netanyahu'nun..
    13. THY Hartum seferini iptal etti
    14. Şeker bayramı değil Ramazan bayramı!
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan..
    17. Kazanamayacağa oy verip, oyları zayi..
    18. Karate 1 Premier Lig yarın Çin'de..
    19. ABD'ye S-400 resti! "İstediğinizi..
    20. Tayvan Hükümetinden dev sipariş! ABD..
    21. Avrupa vize fiyatları ne Kadar? AB..
    22. Güreşler nefes kesti
    23. Sonradan engelli oldu, okçulukla..
    24. Dünyaca ünlü sahilde güvenlik atlı..
    25. Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman'la..
    27. Bayramda kırmızı peri bacalarına yoğun..
    28. Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı..
    29. Diyarbakır korkunç kaza! Çok sayıda..
    30. Hareketlerinden şüphelendikleri genç..
    AB'den İtalya için bomba karar!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Soylu: Ömründe namaz kılmayan adamlar konuşmaya başladı
    Soylu: Ömründe namaz kılmayan adamlar konuşmaya başladı