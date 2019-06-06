Yine 6284 yine facia

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Aile içindeki en küçük tartışmada babaların yuvadan 6 ay süreyle uzaklaştırılmasına yol açan 6284, cinnet ve şiddet vakalarına yol açmaya devam ediyor. Aile içerisindeki şiddet vakalarını tırmandıran kanun dolayısıyla bir kadın daha hem de bayram günü ölüm pençesinde. Yaşadıkları tartışma sonucunda yargı kararıyla evinden uzaklaştırılan bir kişi, öfke patlaması yaşadı.

İstanbul Bahçelievler Zafer Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesinde yürüyen Ayşegül C., hakkında uzaklaştırma bulunan eşi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Vücuduna 7 kurşun isabet eden kadın çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Evinden uzaklaştırılan ve eşine 50 metre yaklaşması yasaklanan kişinin, cinnet sonucu eşine silahlı saldırıda bulunduğu ifade edildi.

Eşlerin arasındaki problemleri silahlı saldırı düzeyine taşıyan 6284’ün bir yıkıcı örneğinin daha yaşandığı olayda, Ayşegül C’nin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Ayşegül C.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Eşlerin kapısını çalan “şiddet canavarı“ mahiyetindeki 6284 sayılı kanunun yıkıcı etkisi bir kez daha gözler önüne serildi.