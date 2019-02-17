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Yılmaz’dan muhtarlara modern muhtarlık müjdesi

Cumhur İttifakı Gaziemir Belediye Başkan Adayı Nazmi Yılmaz, ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi.

17 Şubat 2019 Pazar 10:30
Yılmaz’dan muhtarlara modern muhtarlık müjdesi

Cumhur İttifakı Gaziemir Belediye Başkan Adayı Nazmi Yılmaz, ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarları modern binalara kavuşturacaklarını belirten Yılmaz, “Biz muhtarlarımızın gözü ile göreceğiz kulağı ile duyacağız. Milletin menfaatine olan muhtarlarımızın her talebini yerine getireceğiz” dedi.



İzmir’in Gaziemir ilçesindeki muhtarların tamamıyla bir araya gelen Cumhur İttifakının Gaziemir Belediye Başkan Adayı Nazmi Yılmaz, bu buluşmada ilçenin sorunlarını masaya yatırdı. Tek başına karar alma felsefesinde olmadıklarının altını çizen Başkan Adayı Yılmaz, “Vatandaş dara düştüğünde önce muhtara gider. Herkesten önce vatandaşın halini derdini muhtar öğrenir ve bilir. Mahallesinde ikamet eden vatandaşlara güzel hizmetler üreten onlara önderlik yapan muhtarlarımıza öncelikle teşekkür ederim. Gaziemir’in muhtarlarımız ile birlikte daha güzel yönetileceğine inanıyorum. Muhtarlık seçimlerine aday olarak katılma cesaretini gösteren arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Bu yarışa katılan arkadaşlarımızın kadın ve genç kardeşlerimizi de aza listelerine koymalarının topluma yarar sağlayacağını hatırlatıyorum” diye konuştu.



"Muhtarlar elimiz ayağımızdır"


Kent Konseyi çatısı altında Muhtarlar Meclisi oluşturmak istediğini vurgulayan Cumhur İttifakı Gaziemir Belediye Başkan Adayı Nazmi Yılmaz, Karar alma sürecinde muhtarlarla birlikte istişare yapmak gerektiğini söyledi. Yılmaz, “Mağduriyet yaşayan bir hemşehrimiz bir öğrencimiz utanır sıkılır hakkını arayacak kapıyı çalmakta çekingen davranır. Ama onların bu halini yerinde tespit eden muhtarlarımız vatandaşlarımızın hakkını sonuna kadar arar. Bundan sonra onlar bizi aramayacaklar. Biz onları sürekli arayacağız. Sürekli bir araya geleceğiz. Sorunlara hızlıca yerinde müdahaleler yapacağız. Muhtarlarımız bizim elimiz, ayağımız, gözümüz kulağımız olacaklar” dedi.



"Muhtarları yeni binalara kavuşturacağız"


Koca bir mahallenin yükünü çeken muhtarların modern muhtarlık binalarını hak ettiğini belirten Başkan Adayı Nazmi Yılmaz, şöyle konuştu: “Gaziemir ilçemizde 16 mahallemiz, 16 muhtarımız var. Bir kaçı dışında muhtarlıklarımızın vatandaşımıza kötüfiziki şartlarda hizmet vermeye gayret ettiğini yakından biliyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Nihat Zeybekci ile birlikte muhtarlarımızı yeni modern binalara taşımak istiyoruz. Bunun müjdesini buradan vereyim."



"İşbirliğine hazırız"


Vatandaşların sorunlarını çok yakından takip ettiklerini, hatta bazı vatandaşların ailesine bile söyleyemediği konuları kendileriyle paylaştıklarını ifade eden muhtarlar, birçok konuda yerel yönetimlerle işbirliğinin topluma artı değer katacağını söyledi. İlçenin genel sorunlarıyla ilgili olarak fikir alışverişinin yapıldığı görüşmede mahalle muhtarları kendilerini ziyaret eden Cumhur İttifakının Gaziemir Belediye Başkan Adayı Nazmi Yılmaz’a teşekkür ederek bu süreçte ona başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 10:30
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