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Siyaset Yılmaz’dan “Kanlı Noel” mesajı…
Siyaset

Yılmaz’dan “Kanlı Noel” mesajı…

Yeniakit Publisher
2023-12-22 18:58:00 -
Yılmaz’dan "Kanlı Noel" mesajı…

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tarihe “Kanlı Noel” olarak geçen Rum EOKA çetelerinin Kıbrıs Türklerini katlettiği olaylara ilişkin paylaştığı mesajında, “Tarihe ‘Kanlı Noel’ olarak geçen bu soykırım girişimi, Kıbrıs Türkü'nün Anavatan Türkiye ile birlikte ortaya koyduğu kahramanca direniş mücadelesi ile amacına ulaşamamış ve asla ulaşamayacaktır” dedi.

Cevdet Yılmaz, “Türkiye Cumhuriyeti, dün olduğu gibi gelecekte de güç ve fikir birliği içinde Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir” mesajını verdi.

“Türkiye Cumhuriyeti, dün olduğu gibi gelecekte de Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz mesajında, “Bugün, Rum EOKA çetelerinin Kıbrıs Türkü'nü yok etmek ve Kıbrıs Adası'nın topyekûn işgali için Türkler'e de ait olan ortak devletin tüm imkanlarını gasp ederek başlattıkları; kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden onlarca Türk'ün şehit edildiği toplu kıyımların 60. yılı... Tarihe ‘Kanlı Noel’ olarak geçen bu soykırım girişimi, Kıbrıs Türkü'nün Anavatan Türkiye ile birlikte ortaya koyduğu kahramanca direniş mücadelesi ile amacına ulaşamamış ve asla ulaşamayacaktır. Saldırılarda hayatını kaybeden Kıbrıs Türkü kardeşlerimize, tüm şehitlerimize, bugün aramızda olmayan gazilerimize, toplum lideri Dr. Fazıl Küçük ve kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'a Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimize sağlık diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti, dün olduğu gibi gelecekte de güç ve fikir birliği içinde Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

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