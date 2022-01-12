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Spor Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe paylaşımı
Spor

Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe paylaşımı

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için İsmail Kartal ile anlaşmasının ardından Yılmaz Vural dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 21:26:00 -
Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe paylaşımı

Fenerbahçe'ye teknik direktör olmak istediği her fırsatta dile getiren Yılmaz Vural, sarı-lacivertli ekibin İsmail Kartal ile anlaşması sonrası kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Deneyimli teknik adam yaptığı paylaşımda "Elbet bir gün buluşacağız." ifadelerini kullandı.

Vural'ın bu paylaşımı sosyal medyada kısa süre içinde yoğun ilgi gördü.

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