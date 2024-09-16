Yılmaz Vural Süper Lig’in favori takımını açıkladı

Trendyol Süper Lig’de 5. Hafta maçları devam ederken teknik direktör Yılmaz Vural’dan sürpriz açıklamalar geldi.

4 büyüklerin Süper Lig’deki gidişatı ve son durumları hakkında konuşan deneyimli teknik adam şampiyonluk favorisini de açıkladı.

"BEŞİKTAŞ FAVORİ"

Beşiktaş’ın diğerlerine göre daha iyi bir uyum yakaladığını söyleyen Yılmaz Vural siyah-beyazlıların rakiplerine göre önde olduğunu ifade etti.

İşte Yılmaz Vural’ın açıklamaları:

''Samet Aybaba'nın, Feyyaz Uçar'ın göreve getirilmesi çok önemli. Beşiktaş'ta tam bir ekip çalışması var. Antrenörün tek başına bu havayı yaratması mümkün değil. Kulüp başkanını çok önemli uluslararası ilişkileri var. Tam kendi ihtiyaçlarına göre oyuncu seçtiler. Takım içi dinamiği oluşurdular ve antrenöre çok iyi bir kadro verdiler. Transferlede antrenörün çok büyük katkısının olduğunu sanmıyorum. Elbette fikrini almışlardır; ama aslı başarı yönetimin. Van Broncost çok şanslı bir antrenör. Önüne her şeyi hazırlayıp koydular. Başlangıç itibariyle şampiyonluğun en güçlü adayı Beşiktaş, sonra Fenerbahçe, Galatasaray çok hırpalandı. Sonra değişir mi bilmiyorum, ama başlangıç itibariyle Beşiktaş. Şenol Günei'e hoşgörülü bakılır ve serbest bırakılırsa Trabzonspor da başarılı olabilir, ama şu ana kadar iyi görünmediler. Fenerbahçe'de başarısızlığa tahammül yok. İyi sonuçlar olmadığı zaman Mourinho'ya çok büyük tepki gösterirler. Bu nedenle işi zor görüyorum Fenerbahçe tarzını değiştirirse Beşiktaş'la kafa kafaya gider. Değiştirmezse favori Beşiktaş. Fenerbahçe sabrını geliştirmeli''