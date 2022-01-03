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Spor Yılmaz Vural ısrarcı! Ali Koç'a canlı yayında çağrı yaptı
Spor

Yılmaz Vural ısrarcı! Ali Koç'a canlı yayında çağrı yaptı

Fenerbahçe'yi çalıştırmak istediğini gizlemeyen teknik direktör Yılmaz Vural, "Türkiye'de bir işe bu kadar talip bir adam gördün mü? Yanlış yapmazsın Ali Başkan'ım." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 07:22:00 -
Yılmaz Vural ısrarcı! Ali Koç'a canlı yayında çağrı yaptı

Habertürk TV'de Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net'in konuğu, futbol teknik direktörü Yılmaz Vural'dı.

Fenerbahçe'nin başında olmak hayalini bir kez daha vurgulayan Vural, şunları söyledi:

"O gerginlikte, herkesin yapabileceği bir şey değil. Dolayısıyla herkes üzülüyor. Başkanı da oyuncusu da üzülüyor. Çocuklar neredeyse yürüyemeyecek hale geliyor. Hakikaten bunları aşabilmek kolay değil. Bunları Yılmaz Vural aşar. Yanlış yapmazsın Ali Başkan'ım."

"Türkiye'de bir işe bu kadar talip bir adam gördün mü? Ben bunu yaparım diyen? Varsayalım adam senin lafına uydu geldi, ondan sonra yapamazsan ne hale düşeceğini biliyor musun? Olmaktan daha beter hale düşersin."

"Bizde o cesaret var Allah'a şükür. Kendime, bilgime liderliğime güveniyorum. Bu işi yaparım diyorum, Yaptık kardeşim her yerde yaptık. Şampiyonluk istemiyorlardı, oradan küme düşme diyorlardı."

 

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