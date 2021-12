Yılmaz Özdil'den Sedat Peker'e: Kahramanım benim

Her yazısında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "asrın liderimiz" deyip aklınca dalga geçen Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, "yılın liderimiz"i seçti. Sedat Peker'in bu yılın mayıs ayından itibaren kendisinin gözünde bir "kahraman" olduğunu belirten Özdil, "Kişisel sebepleri her ne olursa olsun, kişisel amacı her ne olursa olsun, somut gerçek şu ki, suçlularla mücadele etti… Anlattıklarıyla topluma moral verdi, umut verdi, kötülerin mutlaka kaybedeceği, iyilerin mutlaka kazanacağı konusunda, inancımızı perçinledi" diyerek göklere çıkardığı suç örgütü lideri için "Tartışmasız bir şekilde 2021'de 'yılın adamı'dır" ifadelerini kullandı.