Osimhen sahalardan ne kadar uzak kalacağını açıkladı!

Galatasaray'ın Liverpool ile oynadığı maçta kolu kırılan ve alçıya alınan Victor Osimhen, ameliyat olacağını açıkladı. Nijeryalı süperstar sahalardan ne kadar uzak kalacağını da duyurdu.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool deplasmanında kolu kırılan Victor Osimhen, acılarına rağmen karşılaşmada ilk yarıyı tamamlamıştı.

Maç sonrası yapılan incelemelerde kırık olduğu anlaşılan kolu alçıya alınan Osimhen'in ödem sebebiyle ameliyat edilip edilmeyeceği belirsizliğini koruyordu.

ÜLKESİNDE AÇIKLADI

Milli arayı fırsat bilerek ülkesi Nijerya'ya giden Victor Osimhen, burada yaptığı açıklamada son durumu hakkında bilgi verdi.

Kolundaki kırık hakkında konuşan Osimhen, "Ben artık bu tür şeylere yabancı değilim. Daha kötülerini yaşadım. Biliyorsun ki şu an yüzümde demir var. Yüzümde yaklaşık 18 vida operasyonu geçirdim ve hâlâ sağ tarafımla yemek yiyemiyorum. O yüzden bu kırık benim için sadece ufak bir şey" dedi.

5-6 HAFTA YOK

Nijeryalı yıldız ameliyat olacağını açıkladı ve sahalardan ne kadar uzak kalacağını duyurdu:

"Ameliyat olmam lazım. Kolum kırık. Maksimum 5-6 hafta. İlk 4 hafta dinlenme ve iyileşme süreci. Sonraki 2 hafta ise tek başına antrenman yapıyorsun, kondisyonunu geri kazanıyorsun."