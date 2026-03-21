Çeçen muhacir Bzokhov hakkında deport kararı! Bari son çeçen gaziler Ruslara teslim edilmesin!

Çeçen muhacir Astemir Bzokhov hakkında verilen sınır dışı kararı tepkilere yol açarken, geri gönderilmesi halinde işkence ve ölüm riskiyle karşı karşıya kalacağı uyarısı yapıldı.

Rusya’daki baskı ve işkencelerden kaçarak 2011 yılında Türkiye’ye sığınan Çeçen muhacir Astemir Bzokhov hakkında sınır dışı kararı verilmesi tepki çekti.. Bzokhov’un, Rusya’da maruz kaldığı sistematik işkenceler nedeniyle sağlık sorunları yaşadığı, ailesinden birçok kişinin de Rus güçleri tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

HÜDA PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı da geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye’deki Kafkas muhacirlerin yaşadığı hukuki mağduriyetlere bir yenisinin eklendiğini belirtmişti.

Bzokhov’un durumunun uluslararası insan hakları kuruluşları tarafından da belgelenmiş ihlaller içerdiğine dikkat çekilen açıklamada, sınır dışı kararının uygulanmasının ciddi riskler doğuracağı vurgulandı. Açıklamada, “Bu karar, Bzokhov’un işkenceye ve muhtemel ölüme gönderilmesi anlamına gelecektir” denildi.

HÜDA PAR açıklamasında, uluslararası hukukta yer alan “geri gönderme yasağı” ilkesine de dikkat çekilerek, işkence ve ölüm riski bulunan bir ülkeye kimsenin iade edilemeyeceği vurgulandı. Bu ilkenin devletler için bir tercih değil, bağlayıcı bir yükümlülük olduğu ifade edildi.

Yetkililere çağrıda bulunulan açıklamada, kararın yeniden değerlendirilmesi ve sınır dışı işleminin durdurulması istendi.

Ancak tepkilere rağmen Çeçen muhacir Astemir Bzokhov hakkında Göç İdaresi tarafından deport kararı verildiği belirtildi.