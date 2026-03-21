Almanya’da "İflas Dalgası" Dinmiyor: Şirket Kapanışları 11 Yılın Zirvesinde

Almanya ekonomisinde resesyon baskısı ve yüksek maliyetler, işletmeleri köşeye sıkıştırmaya devam ediyor.

Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) Mart 2026 ortasında açıkladığı güncel resmi verilere göre, ülkede kurumsal iflaslar 2014 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı.

Her 20 Dakikada Bir Şirket Kapanıyor

2025 yılının tamamına ilişkin kesinleşen rakamlar, Almanya'da 24 bin 64 işletmenin iflas başvurusunda bulunduğunu ortaya koydu. Bu rakam, bir önceki yıla göre %10,3'lük bir artışı temsil ediyor. İstatistiksel olarak bu durum, Almanya'da her 20 dakikada bir şirketin faaliyetlerine son verdiği anlamına geliyor.

En Çok Etkilenen Sektörler

Krizin en sert vurduğu alanlar, enerji maliyetlerinin ve lojistik zorlukların en yoğun hissedildiği sektörler oldu:

Taşımacılık ve Depolama: Her 10 bin şirkette 12,7 vaka ile iflas oranının en yüksek olduğu sektör.

Konaklama ve Gastronomi: Pandemi sonrası toparlanamayan ve artan gıda/işçilik maliyetleriyle sarsılan sektörde her 10 bin işletmeden 10,5'i havlu attı.

İnşaat: Faiz oranlarındaki belirsizlik ve malzeme maliyetleri nedeniyle sektörde karamsarlık hakim.

Krizin Nedenleri ve 2026 Öngörüleri

Alman Ekonomistler, bu tabloyu birkaç temel nedene bağlıyor:

Enerji Şokları: Rus gazının kesilmesi sonrası kalıcı hale gelen yüksek enerji fiyatları. Özellikle ABD'nin İran'a saldırısı ile daha da büyüyen enerji fiyatlarındaki kriz.. Küresel Rekabet: Özellikle Çin’den gelen yoğun rekabet ve ABD’nin gümrük politikalarındaki dengesizlikler. Bir gün gelen verginin, etesi günü ABD mahkemelerinde iptali ve dengesizlikler. İşgücü Eksikliği: Nitelikli personel bulamayan pek çok orta ölçekli işletmenin operasyonlarını sürdürememesi.

Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH) ve DIHK gibi kuruluşlar, 2026 yılında da iflas sayısının 23 bin barajının üzerinde kalacağını öngörüyor. Şansölye Friedrich Merz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada mevcut refah düzeyinin korunması için "daha fazla çalışma ve verimlilik artışı" gerektiğini vurgulayarak vatandaşlara ve iş dünyasına zorlu bir sürecin sinyalini verdi.