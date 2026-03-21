Fitch'ten "Hürmüz" alarmı: Petrol fiyatları 170 dolara fırlayabilir!
Fitch'ten "Hürmüz" alarmı: Petrol fiyatları 170 dolara fırlayabilir!

Fitch Ratings, Hürmüz Boğazı'nın 6 ay boyunca fiilen kapalı kalması durumunda Brent petrolün varil fiyatının 2026 yılı ortalamasında 120 doları bulabileceğini duyurdu. Kuruluşun hazırladığı "korkunç" senaryoda, kapanma süresince anlık fiyatların 170 dolar seviyesine kadar çıkabileceği uyarısı yapıldı. Günlük 15 milyon varillik dev bir kayıp riski kapıda.

Ortadoğu’daki askeri hareketlilik ve Hürmüz Boğazı’nın "fiilen" kapalı kalma ihtimali, enerji piyasalarında deprem etkisi yaratıyor. Fitch Ratings tarafından paylaşılan analizde, petrolün geleceğine dair iki ana senaryo üzerinde duruldu.

3 AYLIK KAPANMA: 100 DOLAR BARAJI AŞILIR

Fitch'in öngörüsüne göre; boğaz 3 ay boyunca kapalı kalırsa, Brent petrolün varil fiyatı kapanma döneminde ortalama 130 dolara yükselecek. Yıl sonuna doğru bir gevşeme yaşansa da 2026 yılı ortalaması 100 dolar civarında gerçekleşecek.

6 AYLIK KAPANMA: 170 DOLARLIK ŞOK DALGASI

Senaryonun en ağır hali olan 6 aylık kapanma durumunda ise fiyatlar kontrol dışına çıkıyor. Bu süreçte petrol fiyatlarının 130-170 dolar aralığına fırlaması bekleniyor. Yıllık ortalama ise 120 dolar bandına oturarak küresel ekonomide devasa bir arz şoku yaratacak.

GÜNLÜK 15 MİLYON VARİL KAYIP KAPIDA

Fitch, boğazın kapanmasının petrol geçiş hacminde günlük yaklaşık 15 milyon varillik bir kayba yol açacağını vurguladı. Savaş öncesi piyasadaki arz fazlası nedeniyle 63 dolar olan 2026 temel beklentisi, şimdiden 70 dolara revize edilmiş durumda. Belirsizliğin yüksek olduğunu kaydeden kuruluş, jeopolitik risk priminin fiyatlar üzerinde baskı kurmaya devam edeceğini belirtti.

Küresel enerji savaşlarında Ceyhan Hamlesi: Petrolde kritik saatler
Sarı şeytan Trump’ın son marifeti: İran’ın petrol ve gaz sahasına alçak saldırı
İran'dan petrol terminallerine "ölümcül" darbe uyarısı! "ABD ile irtibatlı ne varsa yerle bir edilecek!"
İran ordusu cehennemi yaşattı! Petrol tesisleri hedef alındı
Küresel enerji kıskacına Erdoğan kalkanı! Petrol fiyatları enflasyonu vurmasın diye topyekun seferberlik başladı!
ABD ablukasına Rusya’dan dev meydan okuma: Rus petrolü Küba yolunda!
Körfez savaşı ve petrol fiyatları yüksek enflasyon getirecek IMF’den merkez bankalarına uyarı
