Fitch'ten "Hürmüz" alarmı: Petrol fiyatları 170 dolara fırlayabilir!

Ortadoğu’daki askeri hareketlilik ve Hürmüz Boğazı’nın "fiilen" kapalı kalma ihtimali, enerji piyasalarında deprem etkisi yaratıyor. Fitch Ratings tarafından paylaşılan analizde, petrolün geleceğine dair iki ana senaryo üzerinde duruldu.

3 AYLIK KAPANMA: 100 DOLAR BARAJI AŞILIR

Fitch'in öngörüsüne göre; boğaz 3 ay boyunca kapalı kalırsa, Brent petrolün varil fiyatı kapanma döneminde ortalama 130 dolara yükselecek. Yıl sonuna doğru bir gevşeme yaşansa da 2026 yılı ortalaması 100 dolar civarında gerçekleşecek.

6 AYLIK KAPANMA: 170 DOLARLIK ŞOK DALGASI

Senaryonun en ağır hali olan 6 aylık kapanma durumunda ise fiyatlar kontrol dışına çıkıyor. Bu süreçte petrol fiyatlarının 130-170 dolar aralığına fırlaması bekleniyor. Yıllık ortalama ise 120 dolar bandına oturarak küresel ekonomide devasa bir arz şoku yaratacak.

GÜNLÜK 15 MİLYON VARİL KAYIP KAPIDA

Fitch, boğazın kapanmasının petrol geçiş hacminde günlük yaklaşık 15 milyon varillik bir kayba yol açacağını vurguladı. Savaş öncesi piyasadaki arz fazlası nedeniyle 63 dolar olan 2026 temel beklentisi, şimdiden 70 dolara revize edilmiş durumda. Belirsizliğin yüksek olduğunu kaydeden kuruluş, jeopolitik risk priminin fiyatlar üzerinde baskı kurmaya devam edeceğini belirtti.