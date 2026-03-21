Trump ateşkesi reddetti: Karşı tarafı yok ederken ateşkes yapılmaz

Küresel diplomasi trafiği Hürmüz ve İran gerilimi için çözüm ararken, Başkan Trump’tan operasyonun dozunu artıracak açıklamalar geldi. Trump, İsrail ile tam bir uyum içinde olduklarını ve hedeflerinin mutlak zafer olduğunu belirtti.

"BİZ ZAFER İSTİYORUZ"

İsrail'in savaşın sonlandırılması konusunda kendisiyle aynı fikirde olup olmadığı sorusuna Trump, "Sanırım öyle. İlişkimiz çok iyi ve aşağı yukarı benzer şeyler istiyoruz. İkimiz de zafer istiyoruz ve işte bunu elde ettik" yanıtını verdi. Trump'ın bu sözleri, bölgedeki askeri harekatın şiddetinin daha da artacağı şeklinde yorumlandı.

HÜRMÜZ İÇİN ASYA'YA ÇAĞRI

Hürmüz Boğazı'nın güvenliği konusunda Çin ve Japonya gibi ülkelerin de devreye girmesi gerektiğini savunan Trump, ilginç bir çıkış yaptı. ABD'nin bu su yolunu Avrupa ve Asya kadar yoğun kullanmadığını belirterek, lojistik sorumluluğun diğer dev ekonomiler tarafından da paylaşılmasını istedi.

MÜTTEFİKE "GEÇ KALDINIZ" ELEŞTİRİSİ

İngiltere'nin, İran füze rampalarına yönelik saldırılarda üslerini ABD kullanımına açma kararını değerlendiren Trump, müttefikine sitem etti. Kararı "çok geç bir yanıt" olarak nitelendiren Trump, "İngiltere'nin bu tavrına şaşırdım, çok daha hızlı hareket etmeleri gerekirdi" diyerek Londra yönetimine tepkisini dile getirdi.