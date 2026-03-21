Rusya'nın 'ihanet' teklifi deşifre oldu: İran'ı masada bıraktılar!
Rusya'nın 'ihanet' teklifi deşifre oldu: İran'ı masada bıraktılar!

Rusya'nın, ABD'ye Ukrayna'ya verdiği istihbarat desteğini kesmesi karşılığında, İran ile paylaştığı kritik askeri verileri sonlandırmayı teklif ettiği iddia edildi. Miami'de Trump'ın yakın ekibiyle görüşen Putin'in temsilcisinin; ABD üslerinin koordinatlarını İran'a vermeyi durdurma sözü verdiği, ancak Washington'ın bu "tehlikeli" takası reddettiği belirtiliyor.

Politico’nun üst düzey diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre; geçtiğimiz hafta Miami’de gerçekleşen ve Donald Trump’ın damadı Jared Kushner ile Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un katıldığı görüşmede Rusya, masaya akılalmaz bir pazarlık sürdü.

İSTİHBARAT PAZARLIĞI: KARŞILIKLI "GÖZÜNÜ KAPAT" TEKLİFİ

İddiaya göre Rus heyeti; ABD’nin Ortadoğu’daki askeri varlığına, üslerine ve personel hareketliliğine dair İran’a sağladığı "hedef belirleme" istihbaratını kesmeyi teklif etti. Rusya’nın bu hamlesi için tek bir şartı vardı: ABD’nin de Ukrayna’ya Rus ordusu hakkında anlık istihbarat akışını durdurması.

AVRUPA DİPLOMASİSİ AYAKTA: "BU BİR TUZAK"

Haberde, bu teklifin sızmasının ardından Avrupalı diplomatların büyük bir endişeye kapıldığı vurgulandı. Bir AB yetkilisi teklifi "ahlaksızca" olarak nitelendirirken; Moskova’nın amacının ABD ile Avrupa arasına nifak sokmak ve Ukrayna’yı savaş meydanında yalnız bırakmak olduğunu savundu.

TRUMP: "BİZ DE UKRAYNA'YA BİLGİ VERİYORUZ"

Başkan Trump, Rusya’nın İran’a bilgi sızdırdığı iddialarına karşı temkinli bir dil kullanarak, "Rusya belki veriyordur, belki vermiyordur. Biz de Ukrayna'ya biraz bilgi veriyoruz" diyerek durumu normalleştirmeye çalışsa da, Beyaz Saray’ın resmi olarak bu takas teklifini geri çevirdiği belirtiliyor. 28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail operasyonundan bu yana İran'da ölü sayısının 1300'ü aşması, bölgedeki istihbarat savaşlarının ne kadar hayati olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

 

