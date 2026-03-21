Havada sıcak saatler! İsrail savaş uçağına saldırı

İsrail ordusu, İran semalarında bir savaş uçağına karadan havaya füze ateşlendiğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre füze saldırısı savaş uçağında herhangi bir hasara neden olmadı.

Açıklamada, "İsrail savaş uçağının İran hava savunma sistemleri tarafından ateşlenen füzeye rağmen saldırısını tamamladığı" belirtildi.

Savaşın başlangıcından bu yana İsrail savaş uçaklarına birden fazla saldırı girişiminde bulunulduğu aktarıldı.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.