  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Zeytin Dağı bize Aksa’dır! İbadethanelere dokunulamaz Peskov “Rusya her zaman kendine yeni pazarlar bulur” Avrupa kendi ayağına sıkıyor Birlik olmazsa kıyım sürer! Bayram vahdete vesile olsun Dünya balıkçılığında Mavi Vatan tecrübesi Başkan Erdoğan'dan flaş sözler Yeni iddianame kabul edildi! Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik istenen cezalar belli oldu Kirli propagandaya canlı yayında tokat: El Cezire sunucusu emperyalizmin aracı olmayı reddetti Montella kararını verdi! İşte A Milli Takım'ın merakla beklenen kadrosu İspanya Dışişleri Bakanı Albares saldırıların "derhal durdurulmasını" istedi Terörist devlete Lübnan tepkisi Kudüs’te 59 yıl sonra bir ilk! Siyonist işgalciler Mescid-i Aksa’da bayramı zehir etti
Dünya İngiltere ABD ile anlaştı iddiası!
Dünya

İngiltere ABD ile anlaştı iddiası!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İngiltere ABD ile anlaştı iddiası!

İngiltere hükümeti, Hürmüz Boğazı’ndaki gemilere yönelik saldırıları gerekçe göstererek İran'ın füze üslerine yönelik hava saldırıları için ABD’ye askeri üslerini kullanma izni verdiği öne sürüldü.

İngiltere hükümeti, Hürmüz Boğazı’ndaki gemilere yönelik saldırıları gerekçe göstererek İran'ın füze üslerine yönelik hava saldırıları için ABD’ye askeri üslerini kullanma izni verdiği öne sürüldü.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcünün yaptığı yazılı açıklamaya göre, İngiliz bakanlar, bölgede son gelişmeleri, İran İslam Cumhuriyeti'nin misillemeleri ve Hürmüz Boğazı'nı kapatmasını ele almak üzere bir araya geldi.

İngiltere'nin, Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası deniz taşımacılığını güvence altına alacak uygulanabilir plan geliştirmek üzere uluslararası ortaklarıyla yakın işbirliği içinde çalıştığını vurgulayan bakanlar, İran'ın hedeflerini uluslararası deniz taşımacılığını da kapsayacak şekilde genişletmesini kınadı.

Yetkililer, ABD'nin bölgenin toplu meşru müdafaası kapsamında İngiltere'nin üslerini kullanmasına ilişkin anlaşmanın, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere saldırmak için kullanılan füze üslerini ve kapasitelerini etkisiz hale getirmeye yönelik ABD savunma operasyonlarını da kapsadığını doğruladı.

 

İngiltere'nin bölgedeki çatışmaya yönelik yaklaşımının temelindeki ilkelerin değişmediğini vurgulayan bakanlar, İngiltere'nin, halkını, çıkarlarını ve müttefiklerini savunmaya, uluslararası hukuka uygun hareket etmeye ve daha geniş çaplı çatışmanın içine çekilmemeye kararlı olduğunu bildirdi.

Öte yandan anlaşmanın açıklandığı saatlerde ABD Hürmüz Boğazı'na bombardman başlattı. Bombardımanda henüz İngiltere üslerinin kullanılıp kullanılmadığı bilinmiyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hakan TAŞÇI

Saldırı işgal teröriziml.İsrail Abdyi yönetiyor.İsraili ngilizler yönetiyor. İngilizleri YAHUDİLER yönetiyor İNGİLİZLER VE YAHUDİLER GÖRÜNMEYEN MAŞA KULLANAN DEVŞİREN SATIN ALAN DÜNYAYI YÖNETEN OYUN ÇEVİREN... ABD yi kullanan İŞGAL SÖMÜRÜ ÇETESİ FİLİSTİNİ TİCARET YOLLARINI VE İSLAM ÜLKELERİNİN BAĞIMSIZLIĞINI EGEMENLİĞİNİ SİYONİST TERÖRİST ÇETEYE TESLİM EDECEK. TERÖRİST İSRAİL DOĞU AKDENİZE VE MEZOPOTAMYAYA ÇÖKECEK.BÖYLECE ENERJİ SU KAYNAKLARINA TİCARET YOLLARINA ÇÖKECEKLER SÖMÜRECEKLER
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23