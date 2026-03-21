Dünya
Belçika'dan Hürmüz şartı: "Önce ateşkes, sonra misyon!"

Belçika hükümeti; Almanya, Fransa ve İngiltere gibi devlerin yer aldığı Hürmüz Boğazı güvenliği misyonuna yeşil ışık yaktı ancak iki ağır şart koştu: "Kalıcı ateşkes" ve "uluslararası yetki çerçevesi". Kabine toplantısında ayrıca Umman, BAE ve Suudi Arabistan’dan gelen askeri destek taleplerinin diplomatik kanallar üzerinden incelenmesine karar verildi.

Hürmüz Boğazı'ndaki petrol trafiği ve güvenlik krizi, Belçika kabinesinin bir numaralı gündem maddesi oldu. Resmi haber ajansı Belga'nın aktardığına göre; aralarında Japonya ve İtalya'nın da bulunduğu koalisyonun Hürmüz çağrısı Brüksel'de yankı buldu.

ŞARTLI DESTEK: "ULUSLARARASI ÇERÇEVE ŞART"

Belçika, bölgeye askeri katkı sunmaya hazır olduğunu ancak bunun "açık bir uluslararası yetki" ve "kalıcı bir ateşkes" zemininde gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı. Brüksel yönetimi, körü körüne bir savaşın parçası olmak yerine, meşruiyeti BM veya benzeri uluslararası platformlarca onaylanmış bir barış koridoruna destek vermeyi hedefliyor.

DİPLOMATİK İNCELEME BAŞLADI

Umman, BAE ve Suudi Arabistan gibi bölge ülkelerinden gelen doğrudan askeri yardım talepleri de kabinede görüşüldü. Hükümet, bu hassas talepleri doğrudan Savunma Bakanlığı yerine Dışişleri Bakanlığı’nın diplomatik ağı üzerinden yürütme kararı aldı. Belçikalı diplomatlar, askeri desteğin ötesinde sunulabilecek katkıları netleştirmek için bölgedeki temaslarını sıkılaştıracak.

