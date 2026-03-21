Müebbet hapis cezası alan Uygurlu gazeteciden haber alınamıyor!

Trump ateşkesi reddetti: Karşı tarafı yok ederken ateşkes yapılmaz Fitch'ten "Hürmüz" alarmı: Petrol fiyatları 170 dolara fırlayabilir! Almanya Irak’tan tamamen çekildi: Bağdat’ta NATO tahliyesi tamam! Yeni bir tasmalı rezalet daha! Aşağılık zihniyet bu kez sahilde zuhur etti: Batı’nın kokuşmuş yozlaşması sokaklarımızda Küresel haydut Trump’tan işgal sevkiyatı! Siyonist ortağı için Orta Doğu’ya binlerce katil asker gönderiyor Özgür Özel'in yalan balonu patladı: Muhittin Böcek fotoğrafla yalanladı! Karanlık pazarlıklar deşifre oldu CHP'li İBB'den vatandaşın cenazesine skandal muamele! Utandıran görüntüler Siyonist kışlalarına roket darbesi: Hizbullah, işgalci İsrail’in askeri tesislerini imha etti Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi: Sağlıkta Türkiye Yüzyılı mührü! Şehir hastanesi 2027’de kapılarını açıyor Netanyahu destekçisiydi! Aktör Chuck Norris öldü
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ürümçi olayları sırasında yaptığı röportajlar gerekçe gösterilerek tutuklanan Çin Ulusal Radyosu Uygur Departmanı çalışanı Mehmetcan Abdullah, “devleti bölme” suçlamasıyla müebbet hapse mahkûm edildi. Aradan geçen yıllara rağmen Abdullah’ın akıbetine dair hiçbir bilgi paylaşılmadı.

Çin yönetimi, kendisine bağlı Merkezi Halk Yayın İstasyonunda çalıştırdığı Çin Ulusal Radyosu Uygur Departmanı spikeri ve muhabiri Uygur Türkü Mehmetcan Abdullah hakkında 2010 yılında tutuklama kararı almıştı.

Abdullah, 5 Temmuz Ürümçi Katliamında Uygur Türkleri ve bölgede bulunan yabancı basınla röportaj yaptığı için Ürümçi’de Çin polisleri tarafından tutuklandı.

 

ÇİN ULUSAL RADYOSUNDA ÇALIŞTIĞI BİLİNEN ABDULLAH’TAN HALA HABER YOK

1 Nisan 2010’a gelindiğinde ise Ürümçi Mahkemesi, Abdullah’ı sözde “ülkeyi ayırma, devlet sırlarını sızdırma ve yasa dışı gösteriler düzenleme” suçlamaları ile ağır şekilde müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Onu tanıyan Uygur Türkleri ise “Çok sakin ve sessiz ama bir o kadar iyi yürekli arkadaştı” diyerek; Çin hükumetinin suçsuz yere hapsettiği Mehmetcan Abdullah’tan hala haber alınamadığını bildirdi.


Ayrıca bu tür cezalar Çin felsefesindeki “kendinden olmayan tehdittir” anlaşıyını gösteriyor. Doğu Türkistan’dan binbir meşakketlerle yurt dışına çıkmayı başaran Uygur Türkleri de Çin için çalışan bir çok Uygur Türkünün bu tür asılsız suçlarla hayattan koparıldığını bildiriliyor.

