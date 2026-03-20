  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kirli propagandaya canlı yayında tokat: El Cezire sunucusu emperyalizmin aracı olmayı reddetti Montella kararını verdi! İşte A Milli Takım'ın merakla beklenen kadrosu İspanya Dışişleri Bakanı Albares saldırıların "derhal durdurulmasını" istedi Terörist devlete Lübnan tepkisi Kudüs’te 59 yıl sonra bir ilk! Siyonist işgalciler Mescid-i Aksa’da bayramı zehir etti Sakarya'daki fabrikanın yapımında yüzde 55 ilerleme sağlandı Hızlı tren üretim çok yakında başlayacak Ahlaksız sapık Epstein'e benzetilmişti! Sosyal medyada viral olan o adam konuştu İçişleri Bakanı Çiftçi'den İran sınırı açıklaması: Tüm tedbirleri aldık İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü öldürüldü Cevdet Yılmaz’dan ‘iç cephe’ vurgusu: Farklılıklarımız çatışma değil, zenginliğimizdir Cumhurbaşkanı Erhürman Metsola'ya sert tepki gösterdi Avrupa'dan rezil EOKA kutlaması
Almanya Irak’tan tamamen çekildi: Bağdat’ta NATO tahliyesi tamam!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Almanya, Ortadoğu’da giderek kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle Irak’taki tüm askeri personelini tahliye ettiğini açıkladı. NATO’nun konuşlanma değişikliği kararı doğrultusunda, Alman A400M uçakları riskli koşullar altında Bağdat’a inerek personeli ve stratejik malzemeleri Avrupa’ya taşıdı. Savunma Bakanı Boris Pistorius, operasyonun başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Almanya Savunma Bakanlığı, bölgedeki güvenlik risklerinin yönetilemez bir seviyeye ulaşması üzerine NATO bünyesinde görev yapan askerlerini ülkeden çıkardı. NATO'nun Irak Misyonu (NMI) kapsamında yerel güçlere danışmanlık ve eğitim veren Alman birliği, alınan ani kararla görevine son verdi.

RİSKLİ TAHLİYE OPERASYONU: A400M'LER DEVREDE

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, tahliye sürecinin oldukça tehlikeli bir ortamda gerçekleştiğini vurguladı. Pistorius, "Ordumuzun önemli katkısıyla personel ve malzemelerimizi Bağdat’tan başarıyla çıkardık. Operasyon sırasında sadece kendi askerlerimizi değil, ortak ülkelerin personelini de A400M askeri nakliye uçaklarımızla tahliye ettik" ifadelerini kullandı.

NATO IRAK’I BOŞALTIYOR

Almanya’nın bu adımı, NATO’nun Irak’taki misyonuna ilişkin aldığı geniş kapsamlı kararın bir parçası olarak gerçekleşti. Bölgedeki füze saldırıları ve tırmanan gerilim nedeniyle NATO, ülkedeki tüm personelini Avrupa’ya tahliye etme ve konuşlanma stratejisini değiştirme kararı almıştı. Alman askerlerinin dönüşüyle birlikte, NATO’nun Irak’taki eğitim ve danışmanlık faaliyetleri de belirsiz bir süreliğine askıya alınmış oldu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

65

defolun gidin alçaklar zaten hepiniz büyük israil ve terör örgütlerini silahblarla destekleme uyuşturucu üretme salgın üretim merkezleriyle virüs yapmak istiyorsuz alçak şerefsizler
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23