Almanya Irak’tan tamamen çekildi: Bağdat’ta NATO tahliyesi tamam!

Almanya Savunma Bakanlığı, bölgedeki güvenlik risklerinin yönetilemez bir seviyeye ulaşması üzerine NATO bünyesinde görev yapan askerlerini ülkeden çıkardı. NATO'nun Irak Misyonu (NMI) kapsamında yerel güçlere danışmanlık ve eğitim veren Alman birliği, alınan ani kararla görevine son verdi.

RİSKLİ TAHLİYE OPERASYONU: A400M'LER DEVREDE

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, tahliye sürecinin oldukça tehlikeli bir ortamda gerçekleştiğini vurguladı. Pistorius, "Ordumuzun önemli katkısıyla personel ve malzemelerimizi Bağdat’tan başarıyla çıkardık. Operasyon sırasında sadece kendi askerlerimizi değil, ortak ülkelerin personelini de A400M askeri nakliye uçaklarımızla tahliye ettik" ifadelerini kullandı.

NATO IRAK’I BOŞALTIYOR

Almanya’nın bu adımı, NATO’nun Irak’taki misyonuna ilişkin aldığı geniş kapsamlı kararın bir parçası olarak gerçekleşti. Bölgedeki füze saldırıları ve tırmanan gerilim nedeniyle NATO, ülkedeki tüm personelini Avrupa’ya tahliye etme ve konuşlanma stratejisini değiştirme kararı almıştı. Alman askerlerinin dönüşüyle birlikte, NATO’nun Irak’taki eğitim ve danışmanlık faaliyetleri de belirsiz bir süreliğine askıya alınmış oldu.