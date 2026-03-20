İran'dan yeni silah: 'Nasrallah' füzesi ilk kez İsrail ve ABD üslerini vurdu!

Orta Doğu’daki çatışma döngüsü, İran’ın en yeni askeri teknolojilerini devreye sokmasıyla şiddetlendi. Devrim Muhafızları Ordusu, tamamlanan 65’inci saldırı dalgasında, adını suikasta kurban giden Hizbullah liderinden alan Nasrallah füzesinin ilk kez operasyonel olarak kullanıldığını resmen duyurdu.

ÇOKLU SAVAŞ BAŞLIĞI VE GELİŞMİŞ GÜDÜM

Kadr füze ailesinin en gelişmiş üyesi olan Nasrallah füzesi, çoklu savaş başlığı taşıma kapasitesi ve hassas güdümlü vuruş yeteneğiyle dikkat çekiyor. DMO, bu füzelerin İsrail’in lojistik ve ekonomik kalbi sayılan Hayfa ve Aşdod bölgelerindeki büyük petrol rafinerilerini, enerji tesislerini ve askeri destek merkezlerini tam isabetle hedef aldığını iddia etti.

KÖRFEZ'DEKİ ABD ÜSLERİNE FÜZE YAĞMURU

Operasyonun en dikkat çeken boyutu ise saldırıların sadece İsrail ile sınırlı kalmaması oldu. İran, Körfez ülkelerinde bulunan ve ABD ile bağlantılı olduğu belirtilen stratejik hava üslerini de orta menzilli füzelerle vurduğunu açıkladı. Hedef alınan üsler şunlar:

El Kharj Hava Üssü (Suudi Arabistan)

Şeyh İsa Hava Üssü (Bahreyn)

El Dhafra Hava Üssü (BAE)

DMO, bu saldırıların bölgedeki "dış güçlerin" müdahalelerine bir yanıt olduğunu vurgularken, operasyon dalgasının başarıyla tamamlandığını duyurdu.