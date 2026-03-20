Küresel haydut Trump’tan işgal sevkiyatı! Siyonist ortağı için Orta Doğu’ya binlerce katil asker gönderiyor

Orta Doğu, tarihin gördüğü en barbar ittifaklardan biri olan ABD-İsrail şer ekseninin kuşatması altında. Küresel haydut Trump’ın yönetimindeki Washington, Siyonist ortağının güvenliğini sağlamak ve bölgedeki direniş hatlarını kırmak amacıyla askeri yığınağını "istila" boyutuna taşıdı. Yapılan resmi açıklamalar, halihazırda bölgeyi kan gölüne çeviren 50 bin ABD askerine ek olarak, binlerce ağır silahlı deniz piyadesinin ve seçkin birliklerin Orta Doğu’ya sevk edildiğini tescilledi.

İsmini açıklamayan üç yetkili, henüz İran topraklarına asker gönderme kararı alınmadığını ancak bu sevkiyatın bölgedeki gelecekteki operasyonlar için kapasite artırımı sağlayacağını belirtti.

SEVKİYAT TAKVİMİ ÖNE ÇEKİLDİ

USS Boxer amfibi hücum gemisi, beraberindeki Deniz Piyadesi Sefer Birliği (MEU) ve destek savaş gemileriyle birlikte bölgeye hareket edecek. Yetkililerden biri, birliklerin ABD'nin Batı Kıyısı'ndan planlanandan yaklaşık üç hafta önce ayrıldığını kaydetti.

Bu yeni görevlendirmeyle birlikte, bölgedeki mevcut 50 bin ABD askerine ek olarak iki Deniz Piyadesi Sefer Birliği Orta Doğu'da konuşlandırılmış olacak.

Yaklaşık 2 bin 500 askerden oluşan bu birimler, gemilerdeki hava araçlarıyla saldırı düzenleme veya karaya konuşlanma gibi çeşitli görevlerde kullanılabiliyor.

MUHTEMEL HAREKAT PLANLARI

ABD ordusunun, 28 Şubat'ta başlayan İran harekatında bir sonraki aşamalara hazırlandığı belirtiliyor. Reuters'ın daha önce aktardığı seçenekler arasında şunlar yer alıyor:

Hürmüz Boğazı'nın güvenliği: ABD kuvvetlerinin İran kıyı şeridine konuşlandırılarak boğazın kontrol altına alınması.

Hark Adası operasyonu: İran'ın petrol ihracatının yüzde 90'ını gerçekleştirdiği stratejik Hark Adası'na kara gücü gönderilmesi.

ABD Başkanı Donald Trump Perşembe günü yaptığı açıklamada, herhangi bir yere asker göndermediğini söylemiş ancak "Eğer gönderecek olsaydım bunu gazetecilere söylemezdim" ifadesini kullanmıştı.

Sınırlı görevler için bile olsa kara askerlerinin kullanımı, kamuoyu desteğinin düşük olması ve Trump'ın seçim öncesi "yeni çatışmalardan kaçınma" vaatleri nedeniyle siyasi risk taşıyor.