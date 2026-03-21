Tarafsızlık kararı: ABD’ye silah ihracatını askıya aldı

İsviçre hükümeti, kararı bir basın bülteniyle duyururken, yeni ihracatların yasaklanmasının yanı sıra mevcut lisansların tarafsızlık ilkesine uygunluğunun sağlanması amacıyla kurumlar arası bir uzman grubu tarafından inceleneceğini belirtti. Açıklamada, ihracat süreçlerinin mevcut yasal çerçeve kapsamında değerlendirilmeye devam edileceği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “ABD’ye askeri malzeme ihracatı şu anda onaylanamaz. ABD uluslararası silahlı bir çatışmaya dahil olduğu için, Askeri Malzemeler Yasası’nın 22a maddesinin 2’nci fıkrasının (a) bendi uyarınca ret gerekçeleri uygulanmaktadır. 28 Şubat’taki tırmanıştan bu yana Amerika Birleşik Devletleri’ne askeri malzeme ihracatı için yeni lisans verilmemiştir. İsrail’e askeri malzeme ihracatı için nihai lisanslar ise birkaç yıldır verilmemektedir. Aynısı İran için de geçerlidir.”

İHRACAT VE DENETİM SÜRECİ

Çift kullanımlı ürünlerin ve Malların Kontrolü Yasası kapsamındaki belirli askeri ürünlerin yanı sıra, kontrol altında olmayan ancak İran’a yönelik yaptırımlara tabi ürünlerin ihracatının da bundan sonra bir uzman grubu tarafından düzenli olarak inceleneceği belirtildi. Bu süreçte mevcut uygulamaların tarafsızlık ilkesi çerçevesinde sürdürüleceği ifade edildi.

Reuters’a göre İsviçre hükümeti, İran’a yönelik operasyonlarla bağlantılı olarak ABD’nin iki hava sahası kullanım talebini reddetti, üç talebi ise tarafsızlık yasalarına dayanarak onayladı. Bu kararların, mevcut hukuki düzenlemeler doğrultusunda alındığı bildirildi.

GEÇMİŞ UYGULAMALAR VE MEVZUAT

İsviçre, 2003 yılında ABD’nin Irak’ı işgalinin ardından da hava sahası üzerinden uçuşlara ve çatışmaya dahil ülkelere silah ihracatına kısıtlamalar getirmişti. Söz konusu kısıtlamalar daha sonra kaldırılmıştı.

İsviçre mevzuatının, savaş halindeki ülkelere silahların yeniden ihracı ve satışı yasağı da dahil olmak üzere sıkı koşullar içerdiği belirtilirken, İsviçreli şirketlerin, ülkelere tedarik edilen ekipmanların kullanımında daha fazla serbestlik tanıyan çeşitli dolaylı yöntemler kullandığı ifade edildi.