Yılmaz Özdil, Tayyip Erdoğan'a bakın neden teşekkür etti

Tayyip Erdoğan'la ilgili kaleme aldığı çirkin ve hadsiz yazılarla tanınan Yılmaz Özdil, bu defa Cumhurbaşkanı'na teşekkür etti. Bugünkü yazısında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan 14 yaşındaki bir çocuktan bahseden Özdil, davanın geri çekildiği bilgisini vererek şunları yazdı:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün, özel avukatı aracılığıyla İstanbul Anadolu Mahkemesi'ne şu resmi dilekçeyi gönderdi.

“Mahkemenizin dosyasındaki çocuk hakkında, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle, her ne kadar ‘Cumhurbaşkanına Hakaret’ suçu kapsamında kamu davası açılmışsa da, çocuğun yaşı gözetilerek, gördüğümüz lüzum üzerine suç hakkında şikayetimiz bulunmamaktadır.

Şikayet hakkından feragat ettiğimizi bildirir, gereğinin yapılmasını arz ederiz.

Müşteki Sn. Recep Tayyip Erdoğan

Vekili Av. Ahmet Özel”

Böylece …

Yüreğimizi sızlatan hadise, sürpriz ve tarihi şekilde tatlıya bağlandı.

(...) Cumhurbaşkanlığı dilekçesindeki gibi, gördüğümüz lüzum üzerine … Asrın liderimize teşekkür ederim."