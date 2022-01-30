Yılmaz Özdil fena tutuştu

Bekir Bozdağ'ın yeniden Adalet Bakanı olarak göreve gelmesi, Sözcü'nün paçoz yazarı Yılmaz Özdil'i fena tutuşturdu. Özdil, Sözcü gazetesindeki yazısında, açık bir FETÖ kumpası olan 17-25 Aralık yargı darbesini aklayan cümleler kullanıp Bozdağ'ı aklınca itibarsızlaştırmaya çalıştı. İşte o rezil yazının ilgili bölümü:

"(...) 17/25 Aralık kepazeliğinde…

Bekir Bozdağ adalet bakanıydı.

Ayakkabı kutularına istiflenmiş dolar balyaları, yatak odalarına dizilmiş büyük boy kasalar (...) ak'lanırken (...) Bekir Bozdağ adalet bakanıydı.

(...)

Sözcü gazetesine apaçık iftirayla terör örgütü davası açıldı.

Bekir Bozdağ adalet bakanıydı.

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Cumhuriyet gazetesine apaçık iftirayla terör örgütü davası açıldı.

Bekir Bozdağ adalet bakanıydı.

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Chp milletvekili Enis Berberoğlu tutuklandı.

Bekir Bozdağ adalet bakanıydı.

“Hak hukuk adalet” sloganıyla adalet yürüyüşü yapılırken, Türkiye'nin saygın akademisyenleri, gözbebeğimiz sanatçılar, namuslu sendikacılar, biat etmeyen sivil toplum örgütleri, Ankara'dan İstanbul'a yürüyerek adalet ararken, “boşuna yoruluyorlar” diyen Bekir Bozdağ, adalet bakanıydı.

(...)

Din eğitimleri olmadığı halde kendi kendilerini hoca ilan eden ve Osmanlı'daki kadılar gibi racon kesen cahil cühela mollaları, kadrolu imam olarak devlette işe aldılar… Tarikatların sırtını sıvazlayan bu çağdışı kararın altında Bekir Bozdağ'ın imzası vardı.

(...) Ve…

Bekir Bozdağ gene adalet bakanı yapıldı.

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Bana sorarsanız, asrın liderimiz ilk defa seçim pozisyonu aldı.

Böylece, seçim atmosferinin nasıl olacağı da belli oldu!"