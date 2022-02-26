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Medya Yılmaz Özdil bin yılın başı bir doğru söyledi! Kendi mahallesinin lincine uğradı
Medya

Yılmaz Özdil bin yılın başı bir doğru söyledi! Kendi mahallesinin lincine uğradı

"Ukrayna yazık etti Ukrayna'ya" diyerek bin yılın başı bir doğru söyleyen Sözcü yazarı Yılmaz Özfil, mahallesinin lincine uğradı.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 19:52:00 -
Yılmaz Özdil bin yılın başı bir doğru söyledi! Kendi mahallesinin lincine uğradı

 Yeniakit.com.tr 

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, "Ukrayna yazık etti Ukrayna'ya" başlıklı yazısı sebebi ile kendi mahallesinin lincine uğradı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin mesleğinin komedyenlik olduğunu hatırlatan Özdil, Zelenski'yi parlatarak, başkanlık kampanyasını yürüten 1+1 televizyonunun sahibi İgor Kolomoyskiy'in İsrail vatandaşı olduğuna dikkat çekti.

Bin yılın başı bir doğru söyledi, lince uğradı!

Zelenski'nin yüzde 74 oyla Ukrayna Devlet Başkanı seçildiğini belirten Özdil, bin yılın başı bir doğru söylemesi sebebi ile kendi mahallesinin lincine uğradı.

Komedyen hashtagh'i ile yapılan paylaşımlarda, muhalif isimler Özdil'i hedef aldı.

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