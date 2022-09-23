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Gündem Yılmaz Morgül'den saçma sapan hareket! Allah akıl fikir versin
Gündem

Yılmaz Morgül'den saçma sapan hareket! Allah akıl fikir versin

Konuşulmak için ne yapacağını şaşıran ünlüler, komik görüntülere sahne oluyor. Yılmaz Morgül de katıldığı bir ödül törenindeki tuhaf kostümüyle "Allah akıl fikir versin" dedirtti.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 12:51:00 -
Yılmaz Morgül'den saçma sapan hareket! Allah akıl fikir versin

Konuşulmak için ne yapacağını şaşıran ünlüler, komik görüntülere sahne oluyor. Yılmaz Morgül de katıldığı bir ödül törenindeki tuhaf kostümüyle "Allah akıl fikir versin" dedirtti.
Türk Sanat Müziği'nin ünlü ismi Yılmaz Morgül, bir ödül treninde güya doğaya dikkat çekmek için 'ağaç adam' kostümünü giydi.

Ödülünü almak için 'Doğayı kurtarın hayatınızı kurtarın' pankartıyla sahneye çıkan Morgül davetlileri de şaşırttı.

 

 

 

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