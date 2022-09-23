Yılmaz Morgül'den saçma sapan hareket! Allah akıl fikir versin
Konuşulmak için ne yapacağını şaşıran ünlüler, komik görüntülere sahne oluyor. Yılmaz Morgül de katıldığı bir ödül törenindeki tuhaf kostümüyle "Allah akıl fikir versin" dedirtti.
Konuşulmak için ne yapacağını şaşıran ünlüler, komik görüntülere sahne oluyor. Yılmaz Morgül de katıldığı bir ödül törenindeki tuhaf kostümüyle "Allah akıl fikir versin" dedirtti.
Türk Sanat Müziği'nin ünlü ismi Yılmaz Morgül, bir ödül treninde güya doğaya dikkat çekmek için 'ağaç adam' kostümünü giydi.
Ödülünü almak için 'Doğayı kurtarın hayatınızı kurtarın' pankartıyla sahneye çıkan Morgül davetlileri de şaşırttı.