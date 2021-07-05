Yılmaz Hoca incindi: Ali Koç'a kırgınım

Fenerbahçe 'de teknik direktörlük görevine Vitor Pereira getirildi. Sarı-lacivertlilerdeki bu gelişmenin ardından flaş bir gerçek ortaya çıktı. Deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural, Pereira öncesinde Fenerbahçe yöneticileriyle görüştüğünü ancak; başkan Ali Koç'un Yılmaz Vural ismi masaya geldiğinde sadece dinlemekle yetindiğini açıkladı.

"Ali Koç, Yılmaz Vural ismi masaya geldiğinde sadece dinlemekle yetinmiş"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Yılmaz Vural, "Pereira belki Portekizli oyuncuların ya da tanıdığı oyuncuların transferi konusunda Fenerbahçe'ye kolaylık sağlayabilir. Fenerbahçe'de çalışması bir avantaj olabilir. Ali Koç, bir Portekiz ekolüne uygun olarak Pereira'yı düşünülmüş olabilir. Ancak; söylemeliyim ki ben bir konuda çok üzüldüm ve kırıldım. Daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelen bir teknik adamım. Fenerbahçe'de başarılı olabileceğimi düşünüyorum. Ama Ali Koç benim ismim masaya geldiğinde sadece dinlemekle yetinmiş" dedi.

"Fenerbahçeli yöneticiler beni aradı ama somut teklife dönüşmedi, kırgınım"

Kendisini Fenerbahçeli yöneticilerin aradığını söyleyen Vural, "Fenerbahçeli yöneticiler beni aradılar. Teknik direktörlüğe nasıl baktığımı sordular. Benim yaptığım konuşmayı Ali Koç'a da söylemişler, iletmişler. Ali Koç sadece dinlemekle yetinmiş. Demek ki Ali Koç'un kafasında başka planlar varmış. Ben bu ülkeye hizmet ettim. Bana bütçe verildiğinde neler yapabileceğimi çok iyi biliyorum. Böyle bir gelişme olmasına rağmen somut bir teklife dönüşmedi. Bu durum beni üzüyor. Fenerbahçeli yöneticiler beni aradılar ve Ali Koç'a birebir ilettiler. Ama Ali Koç sadece dinlemekle yetindi. Bu konuda çok üzgün ve kırgınım" ifadelerini kullandı.