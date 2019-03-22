Yılmaz Erdoğan eşcinsellere çalışıyor! Her bölüm 'gay' propagandası

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Eşcinsel sapkınlığı meşru göstermek adına dünya çapında uluslarası vakıflar tarafından geniş çaplı çalışma yürütülürken Türkiye’de de LGBTİ gibi oluşumlarla eşcinsellik yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. İnternette, gazetelerde, kitaplarda ve televizyon ekranlarında eşcinsel propagandanın her türlüsüne rastlanıyor.

Özellikle ünlü isimler aracılığıyla cinsiyet eşitliği adı altında LGBTİ oluşumu destekleniyor ve cinsel bir sapkınlık olan eşcinsellik normal bir şeymiş gibi gösterilmeye çalışılıyor.

Her bölüm ‘eşcinsel’ propagandası!

Yılmaz Erdoğan yıllar önce televizyonda yayınlanmış olan 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' adlı tiyatro sahnesini 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2' adıyla yeniden hayata geçirdi.

Kanal D ekranlarında şimdiye kadar 6 bölümü yayınlanan programda birçok kez eşcinselliği meşrulaştıran skeçlere yer verildi. Yılmaz Erdoğan’ın kurduğu ekip tarafından hazırlanan oyunların bazılarında eşcinsel karakterlere yer verilirken, bazılarında ise cinsellik içeren espriler kullanıldı. Henüz yeni olmasına rağmen neredeyse her bölüm eşcinselliği normal gösteren oyunlar sergilendi. Programın jeneriğinde ise LGBTİ renklerinin kullanılması dikkatlerden kaçmadı. Yılmaz Erdoğan ise her skeç sonunda sahneye çıkıp oyuncuları tebrik ederek skeçleri övdü.

Aileler endişeli

Hemen hemen her evde televizyonun bulunduğu Türkiye’de çocuklarıyla birlikte televizyon ekranlarının karşısına geçen aileler çocuklarının ahlaki gelişimlerini olumsuz etkilenmesinden korkuyor.

Özellikle küçük yaşya çocuklar için büyük tehlike olan, cinsellik içeren cümlelerin havada uçuştuğu bu tür programlar konusunda RTÜK’ün harekete geçip geçmeyeceği merak konusu.

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