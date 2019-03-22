0553 313 94 23

Yılmaz Erdoğan eşcinsellere çalışıyor! Her bölüm 'gay' propagandası

Yılmaz Erdoğan'ın yönetimindeki "Çok Güzel Hareketler Bunlar 2" adlı tiyatro sahnesinde henüz birkaç bölümü yayınlanmasına rağmen defalarca eşcinsel sapkınlığın propagandası yapıldı. Oynanan oyunlarda eşcinsel karakterlere yer verilmesi ve cinsellik içeren diyalogların yer alması aileler tarafından tepkiyle karşılanıyor.

22 Mart 2019 Cuma 11:50

 yeniakit.com.t  özel haber 

Eşcinsel sapkınlığı meşru göstermek adına dünya çapında uluslarası vakıflar tarafından geniş çaplı çalışma yürütülürken Türkiye’de de LGBTİ gibi oluşumlarla eşcinsellik yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. İnternette, gazetelerde, kitaplarda ve televizyon ekranlarında eşcinsel propagandanın her türlüsüne rastlanıyor.

Özellikle ünlü isimler aracılığıyla cinsiyet eşitliği adı altında LGBTİ oluşumu destekleniyor ve cinsel bir sapkınlık olan eşcinsellik normal bir şeymiş gibi gösterilmeye çalışılıyor.

Her bölüm ‘eşcinsel’ propagandası!

Yılmaz Erdoğan yıllar önce televizyonda yayınlanmış olan 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' adlı tiyatro sahnesini 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2' adıyla yeniden hayata geçirdi.

Kanal D ekranlarında şimdiye kadar 6 bölümü yayınlanan programda birçok kez eşcinselliği meşrulaştıran skeçlere yer verildi. Yılmaz Erdoğan’ın kurduğu ekip tarafından hazırlanan oyunların bazılarında eşcinsel karakterlere yer verilirken, bazılarında ise cinsellik içeren espriler kullanıldı. Henüz yeni olmasına rağmen neredeyse her bölüm eşcinselliği normal gösteren oyunlar sergilendi. Programın jeneriğinde ise LGBTİ renklerinin kullanılması dikkatlerden kaçmadı. Yılmaz Erdoğan ise her skeç sonunda sahneye çıkıp oyuncuları tebrik ederek skeçleri övdü.

Aileler endişeli

Hemen hemen her evde televizyonun bulunduğu Türkiye’de çocuklarıyla birlikte televizyon ekranlarının karşısına geçen aileler çocuklarının ahlaki gelişimlerini olumsuz etkilenmesinden korkuyor.

Özellikle küçük yaşya çocuklar için büyük tehlike olan, cinsellik içeren cümlelerin havada uçuştuğu bu tür programlar konusunda RTÜK’ün harekete geçip geçmeyeceği merak konusu.

yeniakit.com.tr

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 11:50
  1. LGBTİ
  2. Yılmaz Erdoğan
  3. Çok Güzel Hareketler Bunlar
  4. Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
  5. Kanal D
  6. skeç
  7. oyuncular
  8. gay
  9. eşcinsel

YORUM YAZ

  • MalatyaMalatya38 dk önce
    Vallaha çok bilmiş kültür abideleri bunların üstüne bilgin tanımıyorlar oturup bunları izliyorlar bide anlar gibi gülme numarası yapıyorlar ya hah işte o insanlar bu ülkeye kârı olmayan tipler
  • HALİLHALİL40 dk önce
    ağlanacak halimize gülüyoruz..bu adı skeç yada tiyatro artık ne derseniz evlerimize kadar girmiş izleyip gülüyoruz..sadece bu mu..cem yılmaz ın gora filminde de daha iğrenç sahneler vardı..sanat bu değil ben çevremde ki gençlere bunları izlememeleri gerektğini tembihliyorum..ezanımız ıslıklıyan güruh bir den ortaya çıkma dı değilmi.sadece bu mu...kemal sunal ın hemen hemen bütün filmlerinde mutlaka bitane sahte hoca yada üfürkçü vadır.yeşilçam filmlerinde ise tecavüzcü mafya babası nedense çoğunu ülkücü bıyklı olarak rollendirmişlerdi..evliyalarımız komediye tevdil ettiler o sözcüğü kulanmak itemiyorum şaban mesela..ve daha niceleri..bu zihniyet siyonist yahudiler kadar islam kültürü açısından tehlikelidirler..peki bu tür tv yapımlarını inceleyen zararlı içerikleri yasak getiren bir sistem mekanizma yok murtük mesela.
  • veyselveysel40 dk önce
    türk milletinin savaşçı gücünü kırmak için çalışıyor yılmaz erdoğan . yoksa boşa bu işlerle uğraşmaz.ne idüğü belirsiz bir toplum için çalışıyor.derhal işlem yapılmalı.
  • Alkan Alkan 42 dk önce
    GALIBA BEN EMINIMKI YILMAZ ERDOGAN DA GAY HEMDE DANISKASI GAY LARLA COK ISLI DISLI OLDUGUNA GÖRE HEMDE DÖNME DÖNEK PISLIK ULAN TÜKÜREYIM SENIN GIBI SANATCI NIN IÇINE IBNE KILIKLI BIRAZ ADAM OL TERBIYESIZ DÖNME
  • meçulmeçul43 dk önce
    lut kavmi gibi bir gün hepiniz yok olursunuz..... felç olarak kalkarsınız uykudan allahın laneti bunların üzerine olsun......
  • ümitümit43 dk önce
    Devlet protokolünün vip davetlisi Erdoğan’ın takdir ettiği her davetine çağırdığı Yılmaz hakkında böyle konuşmanız doğrumu şimdi
  • YusufYusuf50 dk önce
    Son saat (halk dili ile kiyamet) yaklasti. Cogalan depremler escinselligin zirve yapmasi mazlum muslumanlarin katledilmeleri. Cennet bedava degil cehennem bosa degil.
  • ADALET LAZIMADALET LAZIM52 dk önce
    DIŞARIDAN YAYIN DİYORLAR TEMEL ÇEKİRDEĞİ BOZMAK İÇİN YILMAZ GAY DEGİL AMA PARA GELSİN G.TÜNÜDE SATARBUNU YAYINLAMASZSANIZ SİZİNDE SİENİZİ TERKEDECEM ARTIK YAZIYORUZ EDEBİNCE YAYINLAMIYORSUNUZ
  • MuhammetMuhammet58 dk önce
    Mansur yavaş yazıyor senaryoyu, bi araştırın kesin bağlantı bulursunuz;)
  • ABDULREZZAKABDULREZZAK59 dk önce
    BİZDE YERİNDE SORUN YOK
  • AhmakAhmak1 sa önce
    bunlara külliyede bekaaaa nişanı versinler. Taçlandırmak gerekir. Akp kendini nasıl soğutursa cevap.
  • ZazaZaza1 sa önce
    İzlemeyin veledi zinaları !
  • tolgatolga1 sa önce
    rezil herifler, şeytanın uşakları
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Hem şikatet ediyorsunuz hem de hiç bir bölümükaçırmadan izlmişsiniz, ne ayak?
  • berzah_berzah_1 sa önce
    cibiliyetinin gereğini yapıyor,izlemeyin kapatın bakalım kaç bölüm kalabilir kanalda

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Büyükşehirden 17 bin kişiye evde bakım hizmeti
  1. Büyükşehirden 17 bin kişiye evde bakım..
  2. Büyükşehir’den engelli yakınlarına bez..
  3. İslam İşbirliği Teşkilatı Genel..
  4. Altın fiyatları
  5. Erbil’e ilk uçuş gerçekleşti
  6. Kremlin'den Trump'ın "Golan"..
  7. Kaybettiği eşinin ehramını Şehir..
  8. Başarılı sporcular Anadolu Yıldızlar..
  9. Maltepe sahil yolunda kaza: 5 yaralı
  10. Ters yöne dönen otomobil ile hafif..
  11. Yeni Zelanda'daki terör saldırısı
  12. Kilosu 5 liradan 25 liraya çıktı! Bu..
  13. Denizde korkutan çekilme
  14. İmzalanan protokol kapsamında 560..
  15. Giyim mağazasının camını kırıp, 80 bin..
  16. Diyarbakır Süper Amatör Ligi’nde..
  17. Brexit’in Almanya’ya maliyeti 9,5..
  18. ‘Her apartman sitesine çöp kovası’..
  19. Fadıloğlu, Şehitkamil’i karış karış..
  20. Bakan Varank Yalova’da
  21. Başkan Çerçi özel çocuklar ve yaşlılar..
  22. Tunceli’de "Yaşlı Sağlığı" paneli
  23. Fikret Orman: “Hem Kulüpler Birliği..
  24. Fatih Altaylı’ya polise hakaretten 16..
  25. Başkan Ay kusursuz kafeyi ziyaret etti
  26. Jandarma karakoluna taciz ateşi: 1..
  27. Coşkun Güven: “ Yenice herşeyin en..
  28. Cumhur İttifakı İshakçelebi’de..
  29. BM, İsrail’i kınayan tasarıyı kabul..
  30. Mersin’de çeşitli suçlardan aranan 52..
İmamoğlu'nun 15 Temmuz'da attığı skandal tweet ortaya çıktı
İmamoğlu'nun 15 Temmuz'da attığı skandal tweet ortaya çıktı
Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
Soylu açık açık söyledi: Seçilse dahi görev yaptırmayız!
Soylu açık açık söyledi: Seçilse dahi görev yaptırmayız!

Günün Karikatürü

22 Mart 2019
ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler