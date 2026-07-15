Hükümetten 53 bin yabancının sınır dışış edildiği açıklaması geldi: Gündeme bomba gibi düştü
Silahlı kişilerin göçmenlere ülkeyi terk etmeleri için süre tanıdığı Güney Afrika'da hükümet, ülkeden 53 bin yabancının sınır dışı edildiğini duyurdu...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Silahlı kişilerin göçmenlere ülkeyi terk etmeleri için süre tanıdığı Güney Afrika'da hükümet, ülkeden 53 bin yabancının sınır dışı edildiğini duyurdu...
Silahlı kişilerin göçmenlere ülkeyi terk etmeleri için 30 Haziran'a kadar süre tanıdığı Güney Afrika'da hükümetten 53 bin yabancının sınır dışı edildiği ya da ülkelerine gönderildiği açıklaması geldi. Bu kişilerin çoğunun Malavi, Zimbabve ve Mozambik yurttaşı olduğu ve ilerleyen dönemde sürecek operasyonlarla bu sayının artacağı da bildirildi.
Bölgenin en büyük ekonomisine sahip olan Güney Afrika, komşu ülkelerden çok sayıda göçmen için bir çekim merkezi konumunda. Resmi rakamlara göre ülkede 2,4 milyon göçmen var. Ancak ülkenin yurttaşlarının önemli bir kısmı da işsizlik ve suç oranlarının artmasından ve kamu hizmetlerinin yetersizliğinden göçü sorumlu tutuyor.
Kamuoyu yoklamalarının 2003'ten bu yana kaydettiği en yüksek yabancı düşmanlığı seviyesi son araştırmalarda görüldü. Nisandan beri düzensiz göç karşıtı gösteriler ve yabancı karşıtı şiddet olaylarının arttığı ülkede harekete geçen yetkililer, son yılların en büyük kaçak göçmen operasyonunu düzenliyor.
Güney Afrika Adalet ve Anayasal Kalkınma Bakanı Mmamoloko Kubayi pazar günü yaptığı açıklamada 5 hafta önce başlattıkları operasyonla birlikte 53 bin 499 kişi hakkında sınır dışı ve ülkesine gönderme işlemi uygulandığını duyurdu.
Kubayi, Pretorya'da düzenlediği basın toplantısında şöyle dedi: Vatandaşlık ve göç statüleri ne olursa olsun ülkemizdeki herkesin insan haklarına ve onuruna saygı gösterirken, halkımızın dile getirdiği kaygıları da dikkate alan düzenli ve kontrollü bir göç sistemi oluşturmak için çalışıyoruz.
48 yaşındaki bakan, sürdürecekleri göçmen operasyonları sayesinde, polisin aradığı kişilerin yakalandığını sözlerine ekledi. Yabancıları tehdit eden silahlı çetelere de değinen Kubayi, hiç kimsenin kaçak göçmen barındırdığı şüphesiyle ev ve işyerlerini basmaması gerektiğini söyledi. Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa da göçmenlere yönelik saldırıları kınarken yurttaşlara kendi adaletlerini sağlamaya kalkışmamaları çağrısında bulundu. Gana, Nijerya, Uganda ve Kenya gibi Afrika ülkeleri, yurttaşlarına kucak açarken Güney Afrika yönetimini yabancı düşmanı saldırılara karşı yeterli mücadeleyi vermemekle suçluyor. kibrispostasi.
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