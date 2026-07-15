Hükümetten 53 bin yabancının sınır dışış edildiği açıklaması geldi: Gündeme bomba gibi düştü

Bölgenin en büyük ekonomisine sahip olan Güney Afrika, komşu ülkelerden çok sayıda göçmen için bir çekim merkezi konumunda. Resmi rakamlara göre ülkede 2,4 milyon göçmen var. Ancak ülkenin yurttaşlarının önemli bir kısmı da işsizlik ve suç oranlarının artmasından ve kamu hizmetlerinin yetersizliğinden göçü sorumlu tutuyor.