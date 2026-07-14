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Gündem ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı
Gündem

ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı

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ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı

ABD'de İran'a yönelik yaptırımların delinmesi davasında savcılıkla iş birliği yapan Reza Zarrab hakkında yürütülen yargılama sürecinde sona gelindi.

Yaklaşık 9 yıldır kamuoyunu meşgul eden davada, davanın görüldüğü New York Manhattan Güney Bölge Federal Mahkemesi nihai kararını açıkladı. Mahkeme, Zarrab'ın yargılama sürecinde cezaevinde geçirdiği süreyi yeterli bularak ek bir ceza tayin etmedi.

ABD'de İran'a yönelik yaptırımların delinmesi davasında suçunu kabul ederek savcılıkla iş birliği yapan Reza Zarrab hakkında yaklaşık 9 yıl sonra hüküm açıklandı.

New York Manhattan Güney Bölge Federal Mahkemesi Yargıcı Richard Berman, Zarrab'ın daha önce tutuklu olarak geçirdiği süreyi cezasına mahsup ederek ilave hapis cezası uygulanmamasına karar verdi. Böylece Zerrab hakkındaki yargılama süreci de sona ermiş oldu.

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