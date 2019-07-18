0553 313 94 23

Yılmaz: “Çok çalışmak boynumuzun borcu”

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, "Ülkemize ve milletimize durmadan çok çalışarak hizmet etmek, vatan emanetime sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur" dedi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 17:12
Yılmaz: “Çok çalışmak boynumuzun borcu”

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, "Ülkemize ve milletimize durmadan çok çalışarak hizmet etmek, vatan emanetime sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur" dedi.


AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı Koordinasyon Toplantısı’na katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda birçok konu ele alındı.


Toplantıya katılan Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, yoğun bir çalışma programının genel merkez bünyesinde devam ettiğini, yerel yönetimler biriminde ise parti politikaları doğrultusunda önemli bir istişare, değerlendirme ve uygulama safhasının sürdüğünü söyledi.



"Sorumluluğumuzun farkındayız"


Sorumluluk alanları kapsamında her konunun detaylarıyla ele alındığını, artıların eksilerin çok iyi analiz edildiğini ifade eden Yılmaz, "Ülkemize ve milletimize durmadan çok çalışarak hizmet etmek, vatan emanetine sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. Büyük bir sorumluluk ve vebali omuzlarımızla taşıdığımızı bilerek hareket ediyoruz. Halkımıza hizmet noktasında hiç bir eksik bırakmamak, hizmet seferberliğini en üst seviyelere çıkarmak istiyoruz. Türkiye önemli bir süreçten geçerken, atacağımız her adım önemli. Yerel yönetimler olarak en iyi hizmetle gönül belediyeciliğini oluşturarak, Türkiye’de örnek belediyecilik anlayışını devam ettirme konusunda kararlıyız" diye konuştu.


Yılmaz, merkezi Konya’da bulunan Adige Dili Derneği Başkanı Ali İhsan Tarı ve yönetim kurulu üyelerini de Mecliste ağırladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 17:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afganistan’daki saldırıyı Taliban üstlendi
    1. Afganistan’daki saldırıyı Taliban..
    2. Suriye’deki iç çatışmaların 15 Temmuz..
    3. Binlerce yıldır tedavi için kullanılan..
    4. Yürürken elektrik üreten giyilebilir..
    5. PYD/YPG bünyesinde Suriye’de eğitim..
    6. İnegölspor Yıldıray Koçal ile anlaştı
    7. Türk diplomatın şehit edildiği Erbil..
    8. Ekmek denetimleri artırıldı
    9. Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada..
    10. Bakan Varank, Zonguldak'taki endüstri..
    11. AK Parti’den Kuluncak ve Darende..
    12. Besni ve GölbaşıÇetintepe Barajı ile..
    13. Sauna hırsızları önce kameralara,..
    14. TBMM Genel Kurulunda, AK Parti, CHP,..
    15. Tekstil sektöründe acı kayıp
    16. GÜNCELLEME - Bolu'daki FETÖ/PDY..
    17. TBMM, AB Dış İlişkiler Konseyi..
    18. Uyuşturucu çetesi aylar süren çalışma..
    19. Myanmar'daki internet kesintisi sürüyor
    20. Menemenspor'da transfer
    21. Cumhurbaşkanlığı İletişim..
    22. Tahkim Kurulu, Fatih Terim’in 3 maçlık..
    23. Selin vurduğu Kocaali havadan..
    24. Elazığ’da 750 bin TL’si hibe 1,5..
    25. Bilecik Belediyesi’nden ot temizliği
    26. Bilecik’te ’’Çalışmayan eğitim ve..
    27. Vali Şentürk’ten Kur’an kursu ziyareti
    28. Adana'daki FETÖ/PDY davası
    29. Tahkim'den Fatih Terim kararı!
    30. Doç. Dr. Özen’den iki yeni eser
    Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı!
    Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı!
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’