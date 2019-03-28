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Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı gibi karşılandı

Cumhur İttifakı Büyükşehir Adayı Yücel Yılmaz, miting için geldiği Cumhuriyet Meydanı’nda davullar ve mehter takımı ile karşılandı.

28 Mart 2019 Perşembe 13:57
Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı gibi karşılandı

Cumhur İttifakı Büyükşehir Adayı Yücel Yılmaz, miting için geldiği Cumhuriyet Meydanı’nda davullar ve mehter takımı ile karşılandı. Soğuk havaya rağmen meydanı dolduran hınca hınç dolduran Ak Partili ve MHP’li vatandaşlar, Yücel Yılmaz ile beraberindekileri büyükbir coşku için de dinledi.


Ayvalıktan sonra Burhaniye’ye gelen Yılmaz’a Ak Parti Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir ile Ak Parti Balıkesir İl Başkanı Avukat Ahmet Sağlam ile MHP İl Başkanı Orhan Dereli de eşlik etti. Ellerinde bayraklarla meydanı dolduran çok sayıdaki vatandaş. Yılmaz ve beraberindekilere büyük tezahürat yaptı. Miting öncesi, davullar ile mehter çalarken, sırayla kürsüye çıkan Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Milletvekili Mutlu Aydemir, Ak Parti İl Başkanı Avukat Ahmet Sağlam ve MHP İl Başkanı Orhan Dereli birer konuşma yaparken, Necdet Uysal ve Yücel Yılmaz’a oy istedi.


Daha sonra kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Burhaniye de Necdet Uysal’a oy istedi. Uysal’ın çok samimi ve mütevazi kişiliğiyle çok sevildiğini allatan Yılmaz, “ Necdet Uysal ağabeyimiz güzel işler yaptı. Kendisini Cumhurbaşkanımız da tanıyor. Liyakat sahibi. Adam gibi adam. İnşallah, hep birlikte Burhaniye’de çok güzel işler yapacağız. Burhaniye doğal güzellikleri ile çok güzel bir ilçemiz. Turizmi 12 aya yaymak için denizimizi ve havamızı temiz tutacağız. Burhaniye’ye doğalgaz geliyor. Körfez Üniversitesi kuruluyor. Bunun yöreye çok büyük katkısı olacaktır. İlçeye 6 bin öğrenci gelecektir. Bunun için Necdet ağabey ile el ele verdik. Körfezde zeytinimizi koruyacağız. Denizimizi koruyacağız. İnsanımızın yüzünü güldüreceğiz. Necdet başkanımız çok güzel işler yaptı. 2014 yılında sizlerin oyları ile seçildi. Şimdi de Cumhur ittifakı adayı olarak karşınızda. Oylarınızı bekliyoruz. Körfezde tüm sahili elden geçireceğiz. Katılımcı belediyecilik yapacağız. Sosyal belediyecilik yapacağız. Çevremizi temiz tutacağız. Düşkünü koruyacağız. Soğuk havaya rağmen bizleri dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi. Mitingin ardından pilav ikramı yapılırken, Balıkesir Mehteran Takımı konser verdi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 13:57
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