Yılmaz: “Başka Türkiye yok"

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, “Ülkemizin geleceği için hepimiz çok çalışmamız gerekli. Oturarak hiç bir şey elde edemeyiz. El ele vererek kutlu yolda birlikte ilerlemeliyiz. Başka Türkiye yok" dedi.

Yılmaz, Kavak ilçesi Atatürk Parkı’nda vatandaşlar ve teşkilat üyeleriyle bayramlaştıktan sonra burada yaptığı açıklamada, Kavak ilçesinin Samsun’un en çok gelişen ilçeleri arasında olduğunu ve birçok yatırımla geleceğe emin adımlarla ilerlediğini vurguladı.

“Çocuklarımıza en iyi miras güçlü ve müreffeh bir Türkiye bırakmaktır”

Türkiye’nin maruz kaldığı terör saldırılarına, kuşatmalara, tuzaklara rağmen, demokrasisi, birlik ve beraberliği, ekonomisiyle dimdik ayakta olduğunu ifade eden Yılmaz, “Dünyada yeni bir yapılanma, güç savaşları devam ediyor. Türkiye olarak bu yenidünya düzeninde en güçlü bir şekilde yerimizi almamız gerekli. Önce her yönüyle güçlenmemiz, üretmemiz, kendi kendine yeten bir ülke olmamız gerekli. Ülkemizin en büyük avantajı ise geçmiş yıllardaki gibi güçsüz bir ülke olmaması. 1990’lı ve daha önceki yılları bir hatırlayalım. Ne kadar vahim tablolar ortadaydı. Ülkemizin geleceği için hepimiz çok çalışmamız gerekli. Oturarak hiç bir şey elde edemeyiz. El ele vererek kutlu yolda birlikte ilerlemeliyiz. Başka Türkiye yok. Çocuklarımıza en iyi miras güçlü ve müreffeh bir Türkiye bırakmaktır” diye konuştu.

Programa ayrıca, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Osman Atlı, MHP İlçe Başkanı Cahit Kamber, Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk, Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Oy da katıldı.