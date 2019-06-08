0553 313 94 23

Yılmaz: “Başka Türkiye yok"

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, “Ülkemizin geleceği için hepimiz çok çalışmamız gerekli.

08 Haziran 2019 Cumartesi 09:42
Yılmaz: “Başka Türkiye yok"

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, “Ülkemizin geleceği için hepimiz çok çalışmamız gerekli. Oturarak hiç bir şey elde edemeyiz. El ele vererek kutlu yolda birlikte ilerlemeliyiz. Başka Türkiye yok" dedi.


Yılmaz, Kavak ilçesi Atatürk Parkı’nda vatandaşlar ve teşkilat üyeleriyle bayramlaştıktan sonra burada yaptığı açıklamada, Kavak ilçesinin Samsun’un en çok gelişen ilçeleri arasında olduğunu ve birçok yatırımla geleceğe emin adımlarla ilerlediğini vurguladı.



“Çocuklarımıza en iyi miras güçlü ve müreffeh bir Türkiye bırakmaktır”


Türkiye’nin maruz kaldığı terör saldırılarına, kuşatmalara, tuzaklara rağmen, demokrasisi, birlik ve beraberliği, ekonomisiyle dimdik ayakta olduğunu ifade eden Yılmaz, “Dünyada yeni bir yapılanma, güç savaşları devam ediyor. Türkiye olarak bu yenidünya düzeninde en güçlü bir şekilde yerimizi almamız gerekli. Önce her yönüyle güçlenmemiz, üretmemiz, kendi kendine yeten bir ülke olmamız gerekli. Ülkemizin en büyük avantajı ise geçmiş yıllardaki gibi güçsüz bir ülke olmaması. 1990’lı ve daha önceki yılları bir hatırlayalım. Ne kadar vahim tablolar ortadaydı. Ülkemizin geleceği için hepimiz çok çalışmamız gerekli. Oturarak hiç bir şey elde edemeyiz. El ele vererek kutlu yolda birlikte ilerlemeliyiz. Başka Türkiye yok. Çocuklarımıza en iyi miras güçlü ve müreffeh bir Türkiye bırakmaktır” diye konuştu.


Programa ayrıca, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Osman Atlı, MHP İlçe Başkanı Cahit Kamber, Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk, Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Oy da katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 09:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arkadaşını öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
    1. Arkadaşını öldürdüğü iddia edilen..
    2. Yılmaz: “Başka Türkiye yok"
    3. Proje Ekrem’in zorbalıkları
    4. Alaçam’da piknik ve keşkek şenliği
    5. Ağrı lise taban puanları 2019 Ağrı..
    6. Sağlık Bakanlığı yetkilileri minik..
    7. Çocukluk dönemi obezitesiyle nasıl..
    8. Ülkeyi bezdiren silahlı çeteye baskın
    9. (Özel)Polis ve itfaiye ekipleri araç..
    10. NASA'dan tarihi karar! Trump..
    11. Yurtta hava durumu
    12. Kas hastası üç çocuk akülü arabalarına..
    13. Zeytinburnu'nda iş yeri yangını
    14. Asıl ordu düşmanı bunlar
    15. Bartın lise taban puanları 2019 Bartın..
    16. (Özel) Yol boyunca canlı yayın..
    17. Kayserispor Genel Kurul tarihi değişti
    18. Ordu Valiliğinden Seyit Torun ve Ekrem..
    19. ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı..
    20. Bayburt lise taban puanları 2019..
    Dünyaca ünlü piyanist: Hilafetin kaldırılması ve harf inkılabı hataydı
    Dünyaca ünlü piyanist: Hilafetin kaldırılması ve harf inkılabı hataydı
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim