Yıllık kıdem tazminatı ne kadar? SSK’lı ne kadar kıdem tazminatı alacak?

Kıdem tazminatı son dakika haberleri: Emekli ve memurlara yapılan temmuz zammıyla birlikte yıllık kıdem tazminatı ne kadar oldu, senelik kıdem tazminatı ne kadar? Sorusu da sorulmaya başlandı. Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur, memur emeklisi ve emeklilerin Temmuz ayında alacakları zam oranları da belli olmuştu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına Temmuz ayında yüzde 5, memur ve memur emekli aylıklarına ise yüzde 6 oranında zam yapıldı. Temmuz ayında yapılan zamlar kapsamında işçilerin tazminatları ve memurların tavan ücretleri arttı. Son temmuz zammıyla birlikte SSK'lı çalışanların yıllık tazminatı 6 bin 379 TL'ye yükseldi. Kim ne kadar kıdem tazminatı alacak? Kıdem tazminatı nasıl alınır? Kıdem tazminatı ne kadar sürede hak edilir? İşte kıdem tazminatına ilişkin son haberler.

1 yıllık kıdem tazminatı ne kadar? Enflasyon rakamları açıklandı, emekli ve memur için zam oranı belli oldu. 17 milyon kişi bu ay itibariyle yeni zamlı maaşlarını cebine koyacak. Peki temmuz zammı sonrasında emekli maaşları ve memur maaşları nasıl değişti? Engelli aylığı ve yaşlı aylığı da bu değişimden etkilenecek mi? Emekliler ve memurlar ne kadarlık bir fark alacak? Memur emeklileri, SSK emeklileri ve Bağ-Kur emeklileri için tam olarak kaç liralık bir zam geliyor? Öğretmen ve polis maaşı ne kadar oldu? SSK emeklileri ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz zammı yüzde 5.01 olurken, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 5 zam ve yüzde 1.01 enflasyon farkı yansıtılacak. Memur maaşlarındaki artış, yaşlı aylığı ve engelli aylığı gibi pek çok aylığı da etkileyecek. Emekliler En düşük maaş, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 982 liraya ulaştı.

Kim ne kadar kıdem tazminatı alacak? Kıdem tazminatı ne kadar oldu?

Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?2019 kıdem ve ihbar tazminatı ne kadar? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak imzası ile bir genelge yayımlandı. Yayımlanan genelgeye göre çalışanların yıllık kıdem tazminatları yükseldi. Çalışanlar işten ayrıldıklarında alacakları kıdem tazminatı hesaplanıyor. Bu hesaplar yapılırken her yıl değişen bir tavan miktar uygulanıyor. Çalışanların maaşı ne olursa olsun kıdem tazminatı hesaplamasında en üst rakam olarak belirlenen miktar uygulanıyor. Bilindiği gibi 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 6.017 lira 60 kuruş olarak belirlenmişti. Sabah Gazetesinden Faruk Erdem'in aktardıklarına göre Temmuz ayında yapılan zamlarla birlikte bu rakam 6 bin 379 TL oldu.

Brüt tavan maaş ne kadar oldu?

Bu bağlamda brüt maaşı tavanı aşan her çalışan için yıllık 362,26 lira avantajı meydana geldi. 10 yıl çalışan bir işçi Haziran yerine Temmuz'da ayrıldığında 3.622 lira 60 kuruş daha fazla para aldı. Bu tutar ise her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirleniyor. 6 bin 379 kıdem tazminatı tutarı 31 Aralık 2019'a kadar devam edecektir. Bir çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için kendi isteğinin dışında işten çıkmış olması gerekmektedir. Ancak bu durumun istisnaları mevcut. Yani erkek işçi askerlik, kadın evliliği nedeniyle (1 yıl içinde) işten ayrılırsa kıdemini alabilirken emeklilik için işten çıkanlar da kıdem tazminatı alabiliyorlar. Ayrıca haklı fesih ile işten ayrılanlar da kıdem tazminatı alabilirler.